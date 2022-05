Pep Lluís Martí ja no és l’entrenador de l’Sporting de Gijón. La directiva del conjunt asturià, veient la dinàmica de l’equip d’ençà de la seva arribada (6 punts de 30 possibles en una victòria, tres empats i sis derrotes) i com la distància amb el descens és de només 4 punts, va decidir ahir a la tarda posar fi a l’etapa del tècnic balear a la banqueta. A la desesperada, el club recorre a una figura icònica de la casa, Abelardo Fernández, per evitar el descens a Primera RFEF. La intenció és que l’exjugador es faci càrrec de l’equip no només aquestes quatre jornades que resten sinó que sigui l’entrenador també la temporada que ve. Abelardo va ser el darrer entrenador que va pujar l’Sporting a Primera (2014-15). L’exjugador ha dirigit també l’Alabès i l’Espanyol.

Els resultats i la sort no acompanyen Pep Lluís Martí els darrers anys. La d’ahir és la tercera destitució del tècnic de Palma en tres temporades. Tot va començar al Girona (19-20) on va arribar el del 2019 per substituir el també destituït Juan Carlos Unzué. Els mals resultats (9 triomfs, 8 empats i 6 derrotes) van fer que el club el substituís per Francisco Rodríguez. La temporada passada la va començar al Leganés d’entrada però al cap de 21 jornades i d’allunyar-se de l’objectiu de l’ascens directe, va ser fulminat i rellevat per Asier Garitano.