El play-off més car de l’última dècada

Arribats al moment de la veritat i amb només quatre jornades per disputar-se les calculadores comencen a treure fum. Els equips que han fet els deures amb antelació ho tenen tot a punt per celebrar els objectius mentre que la resta necessiten un darrer esforç per acabar d’assolir-los. Qualsevol badada en aquests últims partits pot ser letal i, si no, que l’hi preguntin al Valladolid que dilluns es va deixar mig ascens amb la derrota a casa contra la Reial Societat B (1-2). Semblava que enguany l’emoció només seria per la part alta però el despertar del filial basc i l’Amorebieta donarà certa incertesa a la part baixa encara alguna jornada més. Per dalt, el duel entre Eibar i Valladolid d’aquest cap de setmana pot deixar els bascos, i de retruc l’Almeria, amb un peu i mig a Primera, mentre que la lluita pel play-off el Girona té el repte d’assegurar un dels bitllets davant les envestides de Ponferradina (7è) i Las Palmas (8è), els únics equips que tenen opcions reals d’entrar a la promoció. Míchel fa dies que parla de 70 punts per a garantir-se un lloc al play-off però, ara per ara matemàticament, aquesta xifra tampoc asseguraria, encara, la presència a les eliminatòries. El que sí que queda clar és que la lluita per entrar al play-off serà ferotge fins al final i, amb tota seguretat, una de les més cares de les últimes temporades. De fet, els 64 punts que té actualment el Girona, ja li haurien servit per classificar-s’hi en cinc dels darrers onze cursos, d’ençà que es va instaurar aquesta modalitat d’ascens.

El Girona va pujar a Primera el 2017 amb 70 punts. Aquesta quantitat enguany segurament serà la que marqui, més o menys, el tall del play-off acostant-se a les temporades en què més car ha anat. En aquest sentit, la xifra més alta que s’ha necessitat mai per accedir a la promoció han estat 71 punts. Són els que va necessitar el Còrdova per entrar-hi el curs 2011-12 i que van deixar-ne fora l’Almeria, amb 70. Per tant, si calen finalment 70 punts o més per entrar-hi serà el play-off més car de la darrera dècada. De moment, aquest curs, l’Oviedo és sisè amb 63 punts, però amb quatre jornades per davant, la velocitat de creuer que han agafat els asturians -encadenen sis victòries-, i el ritme amb què empenyen Ponferradina i Las Palmas, sembla clar que la xifra fregarà els 70. Per posar en context la dificultat d’enguany d’entrar a la promoció només cal fer un cop d’ull als dos darrers exercicis, en què el Girona s’hi va classificar amb 63 punts (5è, 2019-20) i 71 (5è, la 2020-21). En aquestes dues campanyes, el tall del play-off va quedar-se en 67 i 61 i curiosament els dos equips que van ser sisens, Rayo i Elx, van ascendir. També menys de 70 punts van caler en els dos anys en què el Girona va ser a Primera (2017-18 i 2018-19). En el primer, el Numància va entrar al play-off amb 65, mentre que el Deportivo de la Corunya en va necessitar 68 l’any següent. El curs de l’ascens dels gironins a Primera (2016-17), el sisè classificat va ser l’Osca, que va necessitar 63 punts. Una mica més enrere en el temps, tampoc van caler els 70 punts. Així, l’Osasuna, -que acabaria pujant contra el Girona- va necessitar-ne 64 per ser sisè en un any on va entrar pels pèls en un triple empat amb Alcorcón i Saragossa, que també n’havien sumat 64. Un any abans, el del no-ascens contra el Lugo, el Saragossa -botxí dels gironins a la semifinal amb el terrible 1-4 a Montilivi- va necessitar-ne 61 per ser sisè. Els mateixos (61) li van servir al Còrdova un any abans per entrar a la promoció -en el seu cas com a setè perquè hi havia el Barça B pel mig- i pujar al camp del Las Palmas en un final surrealista. Precisament els canaris van marcar el tall el curs 2012-13, amb 66 punts. La xifra més alta de punts que ha fet falta mai per entrar a la fase d’ascens han estat els 71 del Còrdova del curs 2011-12. En la primera temporada en què es va instaurar aquesta modalitat del play-off d’ascens (2010-11), el Valladolid en va necessitar 66 per aconseguir el darrer bitllet.