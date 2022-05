Vizuete: «L’ascens del filial seria important pel Girona»

La prioritat sempre ha sigut la formació i aconseguir el màxim rendiment dels jugadors de la base del Girona per damunt dels resultats classificatoris, però aquesta combinació també porta cap a l’èxit. El filial blanc-i-vermell començarà aquest diumenge una nova aventura en el play-off d’ascens a Segona RFEF. Sens dubte, pujar de categoria seria un reclam més per a l’Acadèmia i el club n’és ben conscient. És per això que aquesta setmana Axel Vizuete ha pogut comptar amb tota la plantilla per als entrenaments i només Ricard Artero està en dinàmica de primer equip. L’entrenador ha comparegut aquesta tarda en roda de premsa per valorar el «bon moment» de l’equip abans d’enfrontar-se al San Cristóbal en la primera eliminatòria en què tenen l’obligació de guanyar.

L’EQUIP

«Arribem en molt bon moment, amb gran estat de forma, confiança i seguretat. La derrota contra el Granollers va ser un pal, però aquells 10 darrers minuts no poden tapar el partit que va fer l’equip. Per mi, un dels millors de la temporada. Això ens ha d’ajudar. També la victòria a Peralada. Tenim una dinàmica positiva de resultats i de joc. Hem de fer una bona setmana d’entrenaments per mantenir-la i passar l’eliminatòria».

ELS JUGADORS DISPONIBLES

«Tots estan amb nosaltres, menys Artero. Treballar amb tothom és nou per nosaltres perquè pràcticament mai els tenim entre setmana, però és molt positiu».

L’ESTADI DE RUBÍ

«Hi hem entrenat i hem confirmat totes les queixes que hi havia sobre el camp. Costa mantenir l’estabilitat i sentir-te segur, però ja els he dit als jugadors que no hi ha cap més remei que acceptar-ho i anar per feina sense cap tipus d’excusa. El terreny estarà en el mateix estat per tots».

EL PLAY-OFF

«Haver-nos classificat amb un equip tan jovenet és motiu de satisfacció, però hi ha una realitat. Tothom vol pujar i serà difícil, també pel format perquè tenim un petit desavantatge amb el San Cristóbal i l’empat no ens val. L’equip té moltes ganes de mostrar-se diumenge sense cap tipus de por».

L’ASCENS A SEGONA RFEF

«Seria molt important i a tots ens il·lusiona moltíssim pujar. Facilitaria portar joves talents que persegueix l’àrea de captació. Des de l’inici, el club va ser mol clar i molt honest amb el projecte. Sense cap càrrega, anem a totes».

PAU VÍCTOR I ADRI GENÉ

«És molt important que l’equip generi tant ofensivament. Durant la temporada ens ha costat tenir aquesta eficàcia de cara a la porteria, però ara hi ha jugadors com Pau Víctor o Adri Gené que estan en un gran estat de forma. Se’ls veu amb confiança i seguretat, marquen diferències. És important per traduir el bon joc i les situacions de gol que generem. Són moltes i a la categoria no és normal fer-ne tantes. Ells tenen la capacitat de definir i decantar el partit al nostre favor».