Ibrahima Kébé va reaparèixer diumenge passat al camp de l'Alcorcón després de més d'un mes i mig apartat dels terrenys per una lesió al genoll. La recuperació li ha permès tornar a gaudir al camp, quelcom que no s'esperava perquè es veia sense poder tornar a jugar fins la temporada que ve. Amb quatre jornades pel final, Kébé considera que la clau de l'èxit pot ser "arribar endollats al màxim" al play-off. En aquest sentit, el partit de dilluns contra el Tenerife, el veu com "una prova" per al play-off.

ESTAT FÍSIC Estic bé físicament. Si fa un mes m'haguessin dit que jugaria a Alcorcón, no m'ho hauria cregut. Em pensava que se m'havia acabat la temporada. Estic preparat per jugar de titular, però això ja depèn del míster. L'ÀNIM DE LA PLANTILLA Estem preparant el partit com qualsevol altre. Sabem que el Tenerife és un rival directe i que pot ser una prova de cares al play-off. Un assaig. Estem bé. L'¡important és arribar amb bones sensacions i endollats al play-off. El míster ens ho recorda molt. Tenim moltes ganes que arribi el partit. CÀLCULS No mirem ni els de baix ni els de dalt. Pensem en el dia a dia, en nosaltres i en el pròxim partit. Estem centrats en això. Els play-offs no es guanyen par talent, sinó per la feina de tot l'equip. Hem d'estar tots units i endollats.