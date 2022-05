La selecció catalana pica l'ullet a Arnau Martínez per l'amistós amb Jamaica

La convocatòria estarà en l’aire fins a última hora, però ja s’han donat algunes pistes. La selecció catalana tornarà a Montilivi el proper dimecres 25 de maig per jugar un amistós contra Jamaica (18.45 h) que ha de servir per «reivindicar el futbol català». El partit s'ha presentat aquesta tarda al Teatre Municipal en un acte on el seleccionador Gerard López ha picat l’ullet al carriler Arnau Martínez, que ha sorprès tothom amb la seva participació. «Em faria molta il·lusió jugar amb Catalunya perquè ja ho he fet en categories inferiors. Tant si em convoquen com si no, aniré al camp per animar l’equip», ha assegurat el maresmenc. «El Girona estarà immers en el play-off d’ascens a Primera, però esperem comptar amb algun jugador. He de tenir present l’Arnau», ha dit Gerard López.

Tenint en compte que la Lliga acaba el 22 de maig, el seleccionador català s'ha mostrat optimista perquè «durant l’aturada de seleccions era més complicat». «Tenim marge per poder negociar bé amb els clubs i la predisposició i la il·lusió dels jugadors. Estem treballant amb la llista. Tinc la gran sort de tenir una gran fornada de jugadors catalans arreu del món (Anglaterra, Alemanya...). Tinc obertes diferents negociacions amb jugadors importants», ha explicat. D’altra banda, el Barça també jugarà un amistós el 25 de maig a Austràlia per la qual cosa es complica una mica la participació dels blaugranes: «Estic pendent, a veure si algun pot venir. El Barça sap que han d’estar representats». Gerard López ha afegit que «Girona és com una seu per nosaltres»: «Estic molt content de tornar. L’ambient sempre és important i tenim el recolzament de la gent. També m’hi trobo a gust com a exjugador del Girona. És una bona ciutat i una bona afició». Sobre Catalunya, ha comentat que «tots estem convençuts que seriem una selecció que podria jugar un Mundial»: «Mai podem ajuntar la llista A. Cap club té l’obligació de deixar els jugadors i tot és una negociació amistosa. Si tinguéssim la oficialitat i poguéssim fer-ho, estem parlant d’una selecció top per nivell, nom i manera de jugar». A més a més, ha valorat el moment del Girona: «Contra el Tenerife serà un partit important. És un èxit estar en posicions de play-off i estic convençut que cap rival dels de dalt vol trobar-se’l. El club va fer una gran aposta per Míchel». Les entrades es posaran a la venda a partir de demà a un preu únic de 10 euros -els socis del Girona tindran un 50% de descompte (5 euros) i les escoles i entitats esportives de la ciutat un 25%. Es podran comprar a la pàgina web fcf.cat. La Federacció catalana confia omplir Montilivi i arribar a la màxima capacitat de l’estadi que és d’11.200 espectadors.