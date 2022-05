L’afició es mobilitza de cara al tram decisiu de la temporada

S’acosta el moment de la veritat i el Girona, una temporada més, és al peu del canó lluitant per intentar l’ascens a Primera. S’aconseguirà o no, però la realitat és que l’equip s’ha plantat a manca de quatre jornades pel final de la temporada regular en una posició privilegiada per obtenir un dels preuats bitllets per al play-off. La victòria a Alcorcón ha permès els gironins mantenir el coixí d’avantatge de 4 punts respecte al setè, Ponferradina abans de rebre el Tenerife demà passat a Montilivi (21:00). Un partit que pot definir la transcendència dels altres tres que restaran. Un triomf encarrilaria encara més la promoció mentre que un empat o una derrota, depenent del que puguin els perseguidors, afegiria emoció al tram final de lliga regular. Sigui com sigui, vénen revolts i l’afició del Girona està preparada. Tant és així, que la Federació de Penyes del Girona FC ha posat fil a l’agulla per començar a fer caliu i engrescar encara més l’afició de cara a aquests partits decisius que vénen. Així, les penyes han organitzat un desplaçament a Burgos per donar suport a l’equip des del Plantío. «Depenent de què passi, el play-off es pot decidir a Burgos i volem ser-hi per animar l’equip», assegura Cristóbal Sánchez, president de la federació.

Els disgustos de les dues darreres temporades, tres amb el descens, no espanten el portaveu de les penyes, que confia que la tercera sigui la bona després dels intents fallits consecutivament contra Elx i Rayo. «A veure si enguany, potser sense ser tan favorits, ens toca. Tenim la il·lusió, però l’experiència i la prudència ens fa tocar de peus a terra», diu. En aquest sentit, Sánchez revela que s’ha entretingut a mirar els calendaris dels equips implicats en la lluita pel play-off. «Faig números, sí», confessa. «Guanyar el Tenerife és molt important. A més a més, una victòria contra un rival directe faria que es recuperessin les bones sensacions i que la gent encara s’engresqués més». I és que, segons Sánchez, l’equip ha perdut «una mica de pistonada» d’ençà de la golejada a l’Eivissa. De totes maneres, el president de la federació de penyes destaca el moment actual que viu el club i com ha canviat respecte a no fa tants anys. «No ens conformem mantenir-nos a Segona, que n’hi hauria per estar-ne satisfets, sinó que ara exigim pujar directes perquè hem tingut males experiències al play-off», reflexiona Sánchez. En aquest sentit, Sánchez confia que el Girona recuperi la bona línia de fa unes setmanes. «És important arribar al play-off amb inèrcia positiva. L’Oviedo ara la té. Més que els punts, la dinàmica és clau en la promoció», descriu. Trobada de Penyes a Lloret El viatge serà el dissabte 28 amb sortida a les 5 de la matinada de Montilivi. El partit és diumenge i l’autobús sortirà un cop acabat amb arribada prevista a Girona dilluns a les 6 del matí. Abans de jugar a Burgos, i després de fer-ho a Tenerife, el Girona es desplaçarà a Gijón per enfrontar-se a l’Sporting. En aquest cas, les penyes no hi seran, però sí que han organitzat un torneig de fubol 7 el dissabte 15 entre les penyes federades del club, a les pistes d’atletisme de Lloret, en el marc de la Diada de germanor de la Federació. En acabat, es farà un dinar a l’Hotel Evenia i després se seguirà el partit contra l’Sporting en una pantalla gegant.