Un dels noms propis i dels grans perills del rival del Girona dilluns és Enric Gallego. El davanter barceloní acumula ja deu gols i quatre assistències aquesta temporada i és el gran referent ofensiu dels canaris. Gallego, que té 35 anys i és només un mes més jove que Cristhian Stuani, ha trobat a Tenerife la continuïtat que li havia mancat les darreres temporades i, alhora, ha tornat als registres golejadors que el van catapultar al futbol professional, ja de gran, no fa tant.

El cas de Gallego és realment peculiar perquè, després de passar per l’Alzamora, Premià, Espanyol B, Badalona, Olot i Cornellà, mai més amunt de Segona B, no va explotar fins als 31 anys amb l’Extremadura, també a Segona B. A Almendralejo hi va aconseguir tastar la Segona A i fer el salt, al cap de pocs mesos, a Primera. Osca, Getafe i Osasuna han estat els seus equips a la màxima categoria amb un balanç de 8 gols en 60 partits. Ara, novament a Segona és la gran amenaça d’un Tenerife que vol tornar a Primera, dotze anys després.