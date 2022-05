El Girona B serà el rival de l'Olot la setmana que ve a la final de la promoció d'ascens a Segona RFEF després de vèncer 0-1 el San Cristóbal. L'única diana la va fer Adri Gené en el minut 45 de la primera meitat en un duel on els gironins han dominat la pilota i on han tingut les millors ocasions. Fins i tot, han pogut posar el 0-1 abans des dels onze metres, però Pau Víctor no ha estat del tot encertat. No obstant això, el San Cristóbal, que amb l'empat i el final d'una hipotètica pròrroga es classificava, ha posat una marxa més en els darrers minuts i ha posat l'ai al cor als homes d'Àxel Vizuete. Lluc Matas ha fet dues aturades de mèrit perquè el marcador no es mogués i permetre al Girona jugar la setmana que ve contra l'Olot en la final de la promoció d'ascens a Segona RFEF del grup català.