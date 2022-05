«Valery i Bernardo estan recuperats, pel que fa a les baixes perdem a Pol Lozano per sanció, Darío, Víctor i Ramon per lesió».

La pressió

«Per mi és bo que nosaltres tinguem pressió perquè arribar al play-off és molt difícil. Volem ser en la nostra posició i això vol dir que el Girona fa les coses molt bé, com en els darrers anys. Per mi és molt important arribar a play-off».

Play-off

«Hem d'anar partit a partit, aquesta és la nostra preocupació. Depenem de nosaltres mateixos, la resta no em preocupa. Si nosaltres guanyem els nostres partits arribarem a play-off».

Tenerife

«Ara mateix és un rival directe. És un rival molt bo, és l'equip més golejador i amb més distancia recorreguda dins del camp. Això vol dir que en atac i en transició són un equip molt perillós. No tenen molta possessió, però ataquen molt bé a l'espai. Durant la setmana hem treballat les transicions i el fet de no perdre la pilota en zones perilloses».

Gol average

«És molt important tenir la diferència de gols guanyada. Penso en 70 punts, si els aconseguim arribarem a play-off. Pot ser que un altre equip hi arribi, també. Per tant si, és important».

Futur

«És arribar bé al play-off i millorar les coses que ens poden penalitzar. Estic obsessionat amb els petits detalls, crec que hem de millorar per si anem al play-off».

Stuani

«Té molta experiència. Les victòries i les derrotes són de tot l'equip. Vull que els meus jugadors donin el màxim i ajudin als companys. Amb això, estic molt content. No diré que estic enamorat de Stuani, però quasi».

Inici de Lliga

«No sumar punts les 12 primeres jornades fa mal, però ara hem de continuar fent passos endavant. És responsabilitat meva que l'equip no hagi tingut equilibri en atac i defensa. La meva obsessió és aquesta. El club dona passos endavant, hi ha altres que els agradaria ser on som nosaltres. Som un equip que ha gaudit el dia a dia i tenim un repte endavant que és l'ascens».

El partit de demà

«Demà és molt important. La Ponferradina va a Valladolid, he mirat el calendari, el tinc present. Però vull focalitzar la meva ment i esforços en el Tenerife. Si guanyem demà tindrem un peu a play-off, però hem de fer aquest pas. Si no, tindríem tres partits per endavant amb un marge d'error menor. Necessitem un Montilivi ple, estem en una situació històrica».