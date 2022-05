La història es repeteix. Com una mena de dejà vu. L’últim diumenge, ara fa just set dies, el Girona saltava a la gespa del Santo Domingo obligat a no fallar contra l’Alcorcón. La pressió era doble: el rival ja havia baixat i els altres equips implicats en la lluita per fer el play-off havien guanyat els seus respectius partits. Aquesta jornada ha passat tres quarts del mateix. Els de Míchel l’han encetat amb quatre punts de marge respecte el setè classificat i perquè sigui així demà a la nit, tocarà imposar-se sí o sí al Tenerife a l’estadi de Montilivi. Qualsevol altre resultat, ja sigui un empat o també la derrota, farà més estreta la diferència i dificultarà una mica més el camí cap a la promoció per pujar a Primera.

El Ponferradina, el conjunt encarregat de marcar la frontera, no va fallar. Amb els gols de Naranjo i Ríos Reina abans del descans va encarrilar el seu partit contra el Burgos al Toralín, que acabaria això sí amb un 3-1 en el marcador. Els del Bierzo es mantenen en la setena posició però ho fan amb 63 punts. Només un menys que el Girona, que en té 64 i jugà demà amb el Tenerife. No tot és negatiu: si els de Míchel guanyen, superaran els canaris a la classificació (ara en tenen 66) i seran quarts. Emoció a la part baixa Semblava que el descens estava sentenciat, però no és pas així. Alcorcón i Fuenlabrada competiran la temporada vinent a la Primera RFEF i allà sembla que també hi caurà l’Amorebieta, però en canvi el filial de la Reial Societat es resisteix a agafar aquest mateix camí. Amb un gol agònic d’Álex Sola al Fernando Torres (1-2) el conjunt entrenat per Xabi Alonso multiplica les seves opcions de permanència. Sobretot després que ni Sporting ni tampoc Màlaga aconseguissin guanyar els seus respectius partits. Els asturians, en l’estrena d’Abelardo a la banqueta i proper rival del Girona, van salvar un empat a Osca (1-1). I els andalusos van signar taules amb l’Oviedo (0-0). Això fa que uns i altres sumin 42 punts pels 40 que té la Reial Societat B, el primer conjunt que es troba ara per ara en descens.