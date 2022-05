Ensopegada perillosa (0-1)

Tocarà patir. El Girona ha perdut aquesta nit bona part del coixí d'avantatge que tenia respecte el setè classificat després de caure per la mínima contra el Tenerife. Un gol solitari gol de Mario Fernández ha donat els tres punts als canaris que han resistit el setge total al qual l'ha sotmès el Girona durant molts minuts. Al final, no hi ha hagut manera i l'equip ha perdut després de quatre victòries consecutives a l'estadi.

El Girona ha sortit com un tro i, amb un ritme altíssim, de seguida s'ha fet amb el control de la pilota i del partit. Baena i Borja García han entrat en joc i Juncà per l'esquerra ha estat una arma ofensiva més. Els de Míchel han tingut el gol en una pilota morta que Iván Martín ha vist com Soriano, in extremis, salvava amb el peu. També ho ha provat Baena, amb un xut que ha sortit fora per poc. Tot i les bones sensacions, ha estat el Tenerife qui ha mossegat primer. Els canaris, que només havien creat perill a pilota aturada, han obert el marcador quan Mario González ha rematat de cap una centrada d'Enric Gallego.

El Girona s'ha refet del cop i ha sortit a la represa amb la mateixa intensitat. Només començar entre Arnau i Aleix Garcia han tingut a les seves botes l'empat però han topat amb Soriano. El setge del Girona ha estat total i l'afició ha celebrat un gol que no ha pujat al marcador perquè la rematada d'Stuani no ha entrat tota malgrat les protestes dels jugadors locals. Al final, malgrat els mereixements de l'equip l'equip s'ha quedat sense puntuar. A més, Baena ha estat expulsat amb el partit acabat i serà una baixa molt important per al partit a Gijón.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Juan Carlos, Arnau, Juncà (m.65, Jairo), Bernardo (m.65, Samu Saiz), Juanpe, Bueno, Aleix Garcia, Iván Martín, Stuani, Borja García (m.76,Bustos) i Baena.

TENERIFE: Soriano, Mellot, Pomares, Carlos Ruiz, León, Aitor Sanz, Larrea (m.46, Corredera), Mollejo (m.94, Sergio González), Enric Gallego (m.89, Sipcic), Elady (m.68, Moore) i Mario González (m.68, Andrés Martín).

Gol: 0-1, m.39, Mario González.

Àrbitre: González Esteban (Comitè Basc). VAR: Ocón Arraiz (Comitè de la Rioja). Ha amonestat Stuani, Baena, Samu Saiz (Girona) i Soriano, Aitor Sanz i Elady (Tenerife). Ha expulsat Baena per doble amonestació amb el partit acabat.

Estadi: 6.587 espectadors a Montilivi.