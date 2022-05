Una diana de Gené a les acaballes de la primera part va derrotar el San Cristóbal i va donar el bitllet al Girona B per a la final de la Promoció d’Ascens a Segona RFEF del grup català, on ja l’espera l’Olot. El vencedor del duel gironí, després, lluitarà per l’ascens contra un equip de la resta de l’estat. Gené i el porter Lluc Matas van ser dos dels grans protagonistes del partit. El lleidetà va fer l’únic gol del partit en aprofitar una bona jugada de Pau Víctor, que prèviament havia errat un penal amb el 0-0, mentre que Matas, a la represa va fer dues aturades de mèrit per ajudar a certificar la victòria contra el San Cristóbal i, de retruc, segellar el bitllet per a la final, on ja l’espera l’Olot.

El Girona B vol pujar tant sí com no després que la temporada passada s’hi quedés a les portes. Jugar aquesta temporada a Segona RFEF va estar a tocar, però el Cerdanyola va esvair el somni amb dues dianes a la pròrroga de la semifinal de la Promoció d’Ascens. Ara, i un any després, els homes d’Àxel Vizuete tornaran a jugar aquesta eliminatòria on els espera l’Olot gràcies a la victòria d’ahir contra el San Cristóbal a Can Rosés en un duel on va haver-hi moments de domini pels gironins i altres pels de Terrassa.

La possessió i les millors ocasions pels blanc-i-vermells van tenir lloc en una primera meitat on el resultat hagués pogut superior al 0-1. Bolcat gairebé tot l’atac per la banda esquerre amb un Sulei molt desequilibrant, els gironins es van poder avançar amb un penal. La responsabilitat la va agafar Pau Víctor que va colpejar a la dreta de Segura, el porter del San Cristóbal va endevinar la trajectòria de la pilota per fer una bona aturada. L’acció va esperonar un equip que fins aleshores no havia fet pràcticament res. Tanmateix, van ser pocs minuts els que van dominar. Això ho va aprofitar el Girona B quan Pau Víctor va recuperar una pilota, va driblar-se diversos defensors per passar la pilota a Gené que, al primer toc, va xutar l’esfèrica per superar el porter i posar el 0-1 en el marcador segons abans de la mitja part.

A la represa, el San Cristóbal, que amb un empat i passada la pròrroga passava a la final, va posar una marxa més. Això va causar que el partit es trenqués i que cap dels dos equips tingués oportunitats clares de gol fins que els barcelonins van posar l’ai al cor en dues ocasions. Primer, Monjonell va treure sota pals una rematada de cap en un córner i Matas va realitzar dues atures de molt mèrit al temps afegit per salvar un equip que jugarà per segon any consecutiu el penúltim pas per pujar a 2a RFEF. Serà diumenge a les 7 també a Rubí on ja els espera un Olot que va vèncer dissabte el Sant Andreu.