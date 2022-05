Míchel aposta per la defensa de tres centrals per rebre aquesta nit el Tenerife a Montilivi. D'altra banda, el tècnic ha decidit situar Iván Martín al mig del camp al costat d'Aleix Garcia per la baixa per sanció de Pol Lozano. Com en les darreres jornades, Samu Saiz seguirà a la banqueta d'inici.