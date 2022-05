El repte afegit de saber gestionar la pressió

Patint més del compte, el Girona va aconseguir la jornada passada endur-se els tres punts d’Alcorcón i mantenir a ratlla els perseguidors. El bitllet pel play-off anirà d’allò més car aquesta temporada i ha tornat a quedar clar aquesta jornada amb les victòries de Las Palmas i Ponferradina, que no han fallat, i tornen a pressionar el Girona. Tant és així, que el conjunt de Míchel començarà el partit d’avui contra el Tenerife amb només un punt de marge respecte al setè (Ponferradina) i tres sobre el Las Palmas. Això sí, una victòria davant els canaris tornaria a deixar-ho tot igual, amb quatre punts de coixí quan només en quedarien nou per disputar-se. Ben segur que l’empresa no serà gens senzilla perquè avui a Montilivi s’hi presenta el millor visitant de la categoria i un rival, també directe, que els gironins es podrien trobar tranquil·lament al play-off. El Tenerife arriba com un tro a l’estadi disposat a assegurar el seu bitllet per la promoció. És el mateix objectiu que persegueix el Girona, que intentarà fer un pas més cap al play-off per estalviar-se patiments no desitjats diumenge que ve a Gijón. Míchel encara el partit amb la bona notícia de la recuperació de Bernardo Espinosa, que s’ha perdut els dos últims partits i també de Valery Fernández. A més a més, tant Kébé com Jairo ja van ser a Alcorcón i també estan disponibles i també hi serà Bustos, un cop completa la sanció. Per contra, Pol Lozano està sancionat, mentre que Terrats, Víctor Sánchez i Sarmiento, lesionats.

A banda de ser un assaig general per a una possible eliminatòria, el duel d’avui sí que definirà el grau de transcendència dels tres darrers partits, on l’equip ha de visitar Gijón, rebre el Mirandés i tancarà la lliga a Burgos. Míchel recordava ahir que el Girona té la paella pel mànec i que depèn d’ell mateix per a garantir-se el bitllet pel play-off. Aquesta responsabilitat és vista pel tècnic com quelcom positiu i intenta que ajudi els seus homes a treure la millor versió. En aquest sentit, avui l’equip té el repte de mantenir la fluïdesa en atac ofert en la primera part del partit a Alcorcón però mostrar-se una mica més encertat de cara a porteria davant l’equip menys golejat de tota la categoria (31 gols). A més a més, els gironins, necessiten recuperar la versió d’equip sòlid al darrere.

La recuperació de Bernardo permetrà tornar a veure la línia defensiva habitual amb el colombià, Juanpe i Bueno a l’eix, i Arnau i, segurament Jairo, als carrils. El gran maldecap del tècnic serà al mig del camp amb les baixes de Pol Lozano, Terrats i Víctor Sánchez. El poc ritme de competició de Kébé podria fer que l’escollit per acompanyar Aleix Garcia a la sala de màquines fos el jove Ricard Artero, que ahir no va ser a Rubí per jugar amb el filial. Caldrà veure també què decideix el tècnic amb Samu Saiz. El mitjapunta madrileny fa quatre partits que no és titular des de la seva reacció quan va ser canviat contra el Màlaga abans de la mitja part. Stuani té el lloc assegurat en punta d’atac on l’hauria d’acompanyar Baena, a no ser que Míchel es decantés per Samu Saiz.

El Girona cerca la cinquena victòria consecutiva a l’estadi on, darrerament, s’està mostrant més que fiable. Per Montilivi hi han perdut consecutivament Oviedo (2-1), Eivissa (5-1), Màlaga (1-0) i Reial Societat B (2-0).

Mentrestant, el Tenerife arriba a Montilivi amb les baixes per lesió d’Álex Muñoz, Javi Alonso i Shashoua. El conjunt canari fa cinc jornades que no perd en les quals ha sumat tres victòries i dos empats (11 punts de 15). Ramis rumia si mantenir Larrea al mig del camp en detriment de Corredera.