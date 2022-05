Baena és expulsat al final del partit i no podrà jugar a Gijón

El Girona segurament va fer ahir un dels millors partits de la temporada i, curiosament, va perdre. Recuperar la millor versió de l’equip és la única bona notícia que va deixar el partit d’ahir contra un Tenerife que en va fer prou amb un cop de cap de Mario González per endur-se més botí del que va merèixer per ocasions. La derrota per 0-1 fa que el Girona vegi com tant Ponferradina com Las Palmas li retallin tres punts. Tant és així que ara els del Bierzo, setens classificats, són només a un punt dels gironins. Els canaris, per la seva banda, se situen a tres. S’ha de recordar que el Girona té l’average particular guanyat tant al Ponferradina, com al Las Palmas, així com també a l’Oviedo.

La pèrdua del coixí d’avantatge respecte el Ponferradina fa que el partit de diumenge al Molinón agafi encara més transcendència. L’Sporting pot arribar al partit fins i tot en zona de descens si divendres la Reial Societat B guanya el seu partit contra l’Almeria. A l’infern que espera al Girona a Gijón, no hi serà Álex Baena. El mitjapunta andalús va veure la segona targeta groga amb el partit acabat i va ser expulsat. Abans, n’havia vist una per tallar el contracop que s’havia originat arran del gol no concedit a Stuani. Sense Baena, el jugador més determinant de l’equip ofensivament, Míchel haurà de decidir si dóna una oportunitat a Samu Saiz per ser titular o bé es decanta per Iván Martín. El tècnic sí que recuperarà Pol Lozano, que ahir no hi va ser per sanció.