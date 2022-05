Raset: «Al Girona li desitjo el millor però el que vull és l’ascens a 2a RFEF de l’Olot»

L’Olot i el Girona B se citen aquest diumenge a la final autonòmica del play-off d’ascens a Segona RFEF, que, com les semifinals, es disputarà a l‘estadi Can Rosés de Rubí (19 h). Serà a terres vallesanes però no deixarà de ser un derbi de màxima rivalitat entre els dos conjunts gironins, ja que el premi d’accedir a la final estatal contra un dels guanyadors de la resta de grups de Tercera RFEF només serà per a un. D’entrada, l’Olot parteix com a favorit perquè ha acabat la lliga regular segon -el Girona B, quart- i té l’avantatge de classificar-se en cas d’empat un cop superada la pròrroga (en total serien 120 minuts). El director esportiu Sergi Raset, però, no se’n refia. «Els dos tenim una bona plantilla, encara que siguin de perfils diferents. La del Girona B és jove i està dissenyada perquè els jugadors tinguin futur a Segona A, mentre que la de l’Olot té més experiència per intentar estar a dalt. Hem estat a punt d’aconseguir l’ascens directe, que era l’objectiu principal, però no ha pogut ser i ara estem centrats en passar aquesta segona eliminatòria. Serà molt igualada. Pot passar qualsevol cosa i una errada pot perjudicar molt», explica.

Com la majoria, aquest derbi serà «especial» per a Raset. I és que abans de convertir-se en el director esportiu de l’Olot el 2016, va ser-ho del Girona. Al club blanc-i-vermell també hi va treballar com a coordinador del futbol base i va jugar-hi en la seva època. «Al Girona hi he estat molts anys, és el club representatiu de la província i li desitjo el millor perquè aconsegueixi els objectius, però a partir de diumenge. Ara em toca defensar l’Olot. El que vull és aconseguir l’ascens», diu.

Pujar a Segona RFEF ha sigut l’únic repte dels garrotxins durant tota la temporada: «Tots en som conscients. No ho hem repetit al vestidor cada dia, però se sabia. No obstant això, igual que l’Olot també hi havia més candidats a pujar com el Sant Andreu, l’Hospitalet o el Manresa que també va apostar fort i ja ho ha assolit. Hi va haver la sorpresa del San Cristóbal; el Girona B ha arribat a la final... Hi ha molts equips que volen sortir d’aquesta categoria. No és fàcil lluitar per la primera posició fins a l’últim partit de lliga com hem fet nosaltres. Tres punts ens han privat del gran premi i ara lluitarem per la segona via».

En aquest sentit, el director esportiu valora la incorporació del tècnic Manix Mandiola per afrontar el play-off d’ascens. «Una vegada es va decidir fer el canvi d’entrenador, teníem clar que havia de ser una persona acostumada a conviure amb situacions així de complexes perquè hi ha molta exigència i pressió. Amb en Manix hem fet 10 punts de 12 a la lliga regular i s’ha passat la primera eliminatòria. Els resultats acompanyen de moment», apunta.

Tant l’Olot com el Girona B tenen l’oportunitat d’avançar a l’última ronda del play-off d’ascens a Segona RFEF. «Entenc que pel Girona com més alta sigui la categoria del filial, millor. Per nosaltres sí que és molt important pujar perquè per l’estructura i la ciutat és rellevant tornar el club a una categoria superior. Els anys a Segona B vam créixer i estar a Tercera ha sigut fer un pas enrere. És importantíssim l’ascens», assegura. Aquesta temporada els derbis entre l’Olot i el Girona B van acabar amb un empat al Municipal d’Olot (0-0) i una derrota del filial a Montilivi (0-1), tot i que es preveu un partit totalment diferent: «Hem de saber jugar amb la posició a la classificació. Si s’acosta el final del partit amb el marcador igualat, el Girona B haurà d’arriscar una mica més. No pensem en sortir a empatar, sinó en guanyar i posar-nos per davant al marcador. Això serà un avantatge molt important».

Després d’haver-hi entrenat la setmana passada i jugar-hi el cap de setmana, l’Olot ha preferit preparar la final a la Garrotxa. Per la seva part, el filial blanc-i-vermell s’entrenarà dijous a Rubí tenint en compte que, paradoxalment, el derbi gironí es disputarà allà: «Mai hem estat d’acord amb la seu, tot i que un cop es va decidir que seria allà ja no podíem fer-hi res. Hem de concentrar-nos per fer el millor partit i competir». Igual que en la primera eliminatòria, les entrades poden comprar-se al web de la FCF i tindran un cost de 10 euros.