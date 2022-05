Corria el minut 75 quan el Girona va tenir l'ocasió més clara del partit contra el Tenerife. Stuani va connectar una centrada procedent de la banda dreta. L’esfèrica la va tocar el porter Soriano, que no va evitar desviar la trajectòria. Quan aquesta ja entrava, Mellot va posar la cama a temps per rebutjar-la cap a fora. I no tan sols la cama... O això és el que denuncia el davanter a les xarxes socials.

Stuani ha compartit via Twitter un vídeo on denuncia unes possibles mans de Mellot abans del rebuig amb la cama i de la posterior polèmica sobre si la pilota va entrar o no.

No pedimos que nos regalen nada solo que No nos quiten

Aceptamos la derrota y respetamos al Tenerife

Todos nos jugamos mucho y las imágenes lo dicen todo

Contra viento y marea @GironaFC pic.twitter.com/EJEJYJUcla — Cristhian Stuani (@CristhianStuani) 10 de mayo de 2022

L'uruguaià s'ajuda d'un vídeo gravat per un aficionat des de la grada on s'aprecia la possible infracció. "Tots ens hi juguem molt i les imatges ho diuen tot", sentència.