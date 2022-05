Sporting, Mirandés i Burgos: Els darrers obstacles del Girona per arribar al "play-off"

El Girona va tornar a ser dilluns aquell equip dinàmic, intens, fresc i amb espurna que havia enlluernat mesos enrere. La diferència respecte a els partits contra l’Eivissa (5-1) o el Cartagena (2-0) va ser en l’efectivitat. Els de Míchel no van ser gens contundents i van veure com tot l’esforç no servia per res perquè el Tenerife sí que va aprofitar una acció aïllada per marcar i endur-se els tres punts de Montilivi. Amb cara de babau van marxar els 6.587 espectadors que es van aplegar a l’estadi per veure el duel entre cinquè i quart i que hauria pogut deixar el Girona amb un peu al play-off. La derrota, per contra, obligarà l’equip a posar tots els sentits en les tres darreres jornades perquè l’avantatge respecte el Ponferradina (7è) s’ha reduït a només un punt i, amb el Las Palmas, a tres. A més a més, l’Oviedo (6è) té els mateixos punts que els gironins (64). Tres partits, sobretot el de diumenge a Gijón, i després a casa contra el Mirandés i al camp del Burgos, que es presenten d’allò més exigents i que prometen emocions fortes en aquesta recta final de la competició regular.

L’ensopegada contra el Tenerife ha ajustat encara més la lluita per la promoció d’ascens. Amb el Tenerife llançat i amb un peu i mig a la promoció (68 punts) i l’altra plaça adjudicada per al que no pugi directe d’entre Almeria, Eibar i Valladolid, sembla clar que els dos bitllets que resten per adjudicar són cosa de quatre equips: Girona, Oviedo, Ponferradina i Las Palmas. La derrota del Girona de dilluns va coure molt sí, però els de Míchel continuen amb un punt d’avantatge i per tant, depenen de si mateixos per ser al play-off. A més a més, el Girona té l’average particular guanyat amb els tres rivals i això el beneficia en cas d’empats a punts final. Sigui com sigui arriba l’hora dels mòbils, els transistors i les calculadores. Toca mirar el calendari i veure el camí dels quatre aspirants. De moment, el Girona ja sap que diumenge a Gijón l’espera una caldera davant d’un Sporting que, si divendres la Reial Societat B guanyar l’Almeria, pot estar fins i tot en zona de descens. Després de jugar a Gijón, els de Míchel tenen dos compromisos contra equips que ja ho tenen tot fet com el Mirandés i el Burgos.

Bona part de l’atenció d’aquestes tres jornades se centrarà en dos partits. L’un, el que ha de jugar el Ponferradina al camp d’un Valladolid ben viu en la lluita per l’ascens directe, dissabte (2/4 de 7). L’altre serà en la següent jornada i enfrontarà dos rivals directes, Las Palmas i Oviedo, a l’estadi de Gran Canària. Dos partits d’alt voltatge que, segurament, hi tindran molt a dir en el desenllaç final de la Lliga. Llevat del duel directe a Las Palmas, el calendari de l’Oviedo fa baixada amb partits al Nou Tartiere contra Saragossa i Eivissa, que ja no s’hi juguen res. Per la seva banda, el Ponferradina haurà de rebre un Leganés que també ja està de vacances i viatjar a la darrera jornada a Lezama per enfrontar-se a un Amorebieta que podria estar ja descendit. Finalment, el Las Palmas visita aquest cap de setmana el cuer Alcorcón i, després de rebre l’Oviedo, tancarà la lliga a Gijón contra un Sporting que qui sap si podria jugar-se la permanència.