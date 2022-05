La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha publicat els àrbitres que xiularan a la jornada 37 a la Lliga Santander i a la 40 a la Lliga Smartbank que es disputaran aquest cap de setmana. El Girona visita el camp de l'Sporting de Gijón on es toparà amb els polèmics Pulido Santana, com a àrbitre principal, i Pérez Pallás al VAR. A terres gironines cap dels dos col·legiats duu bons records.

La temporada passada, en les dues visites al camp del Rayo Vallecano, el Girona va ser víctima de dues polèmiques decisions: es va empassar dos penals a favors dels visitants, un per una trepitjada de Fran Garcia i un altre per unes mans d'Òscar Valentín, que sí que va xiular, però que després va rectificar. A la Promoció d'Ascens, i també a Vallecas, va deixar sense efecte un gol del tot legal de Nahuel Bustos que podria haver fet canviar el rumb de l'eliminatòria.

🔲 ÁRBITROS | Estas son las designaciones arbitrales para la jornada 37 en Primera y 40 en Segunda.



ℹ️ https://t.co/qPYKN7iJ0M pic.twitter.com/TLYTqWi4Pu — RFEF (@rfef) 12 de mayo de 2022

Pel que fa al col·legiat que s'asseurà a la sala VOR, Pérez Pallás, els gironins tampoc han tingut gaire sort amb ell. El gallec va expulsar Cristhian Stuani en el partit de tornada del "play-off" d'ascens contra l'Elx. A més, va validar un gol en fora de joc d'Umar Sadiq, en un partit contra l'Almeria la temporada passada. Pérez Pallás també va ser protagonista contra el Mallorca a Montilivi el curs passat, quan va anul·lar una diana de Pablo Moreno que hagués suposat l'empat a 1 contra els insulars; i va expulsar Ramalho amb vermella directa al minut 86. Però el reguitzell d'accions no acaba aquí, sinó que també el curs passat, i davant el Leganés també a Montilivi, va invalidar un gol a Santi Bueno per un fora de joc mil·limètric. Enguany, la parella d’àrbitres va estar present en l’empat a dos contra el Valladolid a l’estadi de Zorrilla, on van xiular un penal a favor dels gironins al darrer minut.