L’Sporting, rival del Girona aquest diumenge, se la juga. És dissetè, només dos punts per sobre del descens, pel que afronta la propera cita com una autèntica final. L’equip, de nou dirigit per Abelardo Fernández, s’entrena a consciència i ahir ho va fer per segon cop aquesta setmana a les instal·lacions de Mareo, l’escenari habitual. El tècnic no va poder treballar amb tots els seus efectius.

No hi era el defensa central Jean Sylvain-Babin, que va patir una lesió muscular fa dues setmanes i està descartat. De la seva banda, Pedro Díaz pateix una afecció vírica i no es va poder exercitar amb els seus companys. L’asturià és una peça fixa en les alineacions i aquesta última jornada va marcar. Tampoc va treballar al cent per cent Víctor Campuzano, al marge per prevenció. Falten dies i està per veure si tots dos arribaran a temps per estar disponibles aquest cap de setmana.