La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va publicar els àrbitres per a la propera jornada a la Segona Divisió. El Girona visita el camp de l’Sporting de Gijón, on es toparà amb els polèmics Pulido Santana, com a àrbitre principal, i Pérez Pallas al VAR. A terres gironines cap dels dos col·legiats duu bons records.

La temporada passada, en les dues visites al camp del Rayo Vallecano, el Girona va ser víctima de dues decisions controvertides: es va empassar dos penals a favors dels visitants, un per una trepitjada de Fran Garcia i un altre per unes mans d’Òscar Valentín, que sí que va xiular, però que després va rectificar. Ja a la promoció d’ascens, i també a Vallecas, va deixar sense efecte un gol del tot legal de Nahuel Bustos que podria haver fet canviar el rumb de l’eliminatòria. Pel que fa al col·legiat que s’asseurà a la sala VOR, Pérez Pallas, els gironins tampoc han tingut gaire sort amb ell. El gallec va expulsar Cristhian Stuani en el partit de tornada del play-off d’ascens contra l’Elx. A més, va validar un gol en fora de joc d’Umar Sadiq, en un partit contra l’Almeria la temporada passada. Pérez Pallas també va ser protagonista contra el Mallorca a Montilivi el curs passat, quan va anul·lar una diana de Pablo Moreno que hauria suposat l’empat, mentre que va expulsar Ramalho amb vermella directa al minut 86. Però el reguitzell d’accions no acaba aquí, sinó que també el curs passat, i davant el Leganés també a Montilivi, va invalidar un gol a Santi Bueno per un fora de joc mil·limètric. Enguany, la parella d’àrbitres va estar present en l’empat a dos contra el Valladolid a l’estadi de Zorrilla, on van xiular un penal a favor dels gironins en els últims minuts.