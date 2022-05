L’entrenador del Sporting, Abelardo Fernández, es va mostrar ahir categòric en assegurar que «per guanyar al Girona cal millorar molt el joc» que es va fer davant l’Osca, però va dir estar segur del suport de l’afició «perquè tothom sap l’important que és aconseguir els tres punts». Pel que fa al partit del seu debut, el tècnic va dir que espera no tornar a veure «detalls que es van veure en la segona part a Osca perquè si no serà impossible guanyar al Girona». Abelardo veu «bé als jugadors després d’una molt bona setmana de treball» i vol transmetre al vestuari un missatge «positiu i d’optimisme» però sent conscients que «el Girona té moltes virtuts i que serà complicat»,

El tècnic blanc-i-vermell confiar que jugar al Molinón «no generi angoixa sinó tensió». Abelardo rebutja sentir-se «un líder» i va reconèixer que «pagaria per jugar el partit contra el Girona» perquè «el futbol és una de les professions més boniques, perquè et paguen per fer el que t’agrada» i va afirmar dur amb «naturalitat i responsabilitat» el seu treball.

Per al partit davant el Girona, l’exjugador podrà comptar amb Jony i Pablo Pérez, però no pas, en principi, amb Valiente. Sobre el rival, va destacar que «és un equip que associa molt bé per dins i que juga amb tres centrals i dos carrilers i té un grandíssim rematador com és Stuani».