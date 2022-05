Una jornada ben intensa es va viure ahir a l’Espanyol, on es respiren aires de renovació total per la temporada entrant. El club va fer efectiva la destitució de l’entrenador Vicente Moreno i també del fins ara màxim responsable esportiu, Joaquín Pérez Rufete. El fins ara entrenador del filial, Luis Blanco, es fa càrrec de la banqueta en els dos partits que queden mentre que la direcció esportiva passa a mans de Domingo Catoria, que ja era a la secretaria tècnica. Decisions importants a poques hores del duel d’aquest vespre a Cornellà contra el València (19:30). Un partit on el públic de l’RCD Stadium hi dirà la seva.

Moreno, en una compareixença sense preguntes, va insistir que l’ambient s’havia «enrarit» en els últims temps i va assenyalar que la millor solució era una sortida. Moreno va arribar al club a l’agost del 2020. El preparador va confessar que se’n va «amb la satisfacció» d’haver aconseguit els objectius, retornar el club a Primera i salvar-lo. Moreno, que va confessar que «sempre» s’ha sentit estimat per l’afició, va recordar que van pujar de categoria «de forma exitosa» i va subratllar que «aconseguir-ho de forma tan clara potser li va restar valor».