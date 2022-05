A banda del retorn de Pol Lozano, sancionat contra el Tenerife, la gran notícia de la setmana és que Terrats ja està recuperat de la lesió muscular que va patir a Saragossa. El barceloní viatjarà amb l’expedició cap a Gijón, on no hi seran Baena, ni els lesionats Sarmiento i Víctor Sánchez.