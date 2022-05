Abelardo: «Tenia la sensació que faríem un gran partit»

Ben satisfet va comparèixer Abelardo Fernández, entrenador de l’Sporting, a la sala de premsa del Molinón, on va fer una valoració molt positiva després del 2-1 aconseguit contra el Girona, que deixa el seu equip gairebé salvat. «Tenia la sensació que faríem un gran partit. No sabia si guanyaríem, perquè això és futbol. Però sí que enganxaríem a la nostra gent. L’afició el que vol és el que ha vist. Hem d’incentivar el públic i ho hem aconseguit. Si la nostra gent ens empeny, tot és més fàcil pel jugador. Jo no he fet res en especial. S’ha vist un equip com el que jo vull. Hem interpretat bé la situació. Tot i no tenir la pilota en moltes fases, les hem dominat i fins i tot hem tingut opcions de fer el tercer gol».