Un any horrible?

La temporada arriba a la seva fi i si ens atenem als resultats que hi ha hagut fins ara, l’any ha estat realment depriment.

Anem a pams. El Costa Brava ja fa dies que ha certificat el seu descens a la Segona RFEF després d’una campanya d’estrena a la nova categoria en la que hi ha hagut ben poques alegries.

Per la seva banda, l’Olot es va quedar sense ascens directe i, de la mateixa manera que el Girona B, han hagut de passar per les eliminatòries per buscar ser rivals del Costa Brava la pròxima campanya. Seran els garrotxins els que es jugaran l’ascens en l’eliminatòria definitiva, després d’haver deixat ahir enrere el filial.

En bàsquet, tot i el bon paper fet a Europa, la temporada de l’Spar Girona ha acabat més aviat del que tothom es pensava, ja que l’equip va caure a les semifinals pel títol de lliga, a mans del València.

No menys patit ha estat l’any de la Unió Esportiva Sarrià, que amb el descens oficialitzat fa una setmana deixa orfe d’equips de la demarcació la Divisió d’Honor Plata d’handbol.

I en hoquei patins, el Girona i el Palafrugell es juguen en un play-out suïcida ser la pròxima temporada l’únic representant gironí a l’OK lliga masculina. Per si fos poc, també en hoquei, el Girona femení ha sumat un sol punt en tota la lliga i també diu adéu a la màxima categoria.

Els gironins no estem acostumats a tantes males notícies pel que fa al nostre esport. L’única cosa positiva que pot haver-hi a hores d’ara són les possibilitats que encara queden en alguns representants de la demarcació i que en cas d’acabar bé, aleshores sí canviaria absolutament la nota final.

D’entrada, la gran alegria la podria donar el Girona FC si és capaç de retornar a Primera, camí que ja sabem no serà fàcil. I en bàsquet, l’equip de Marc Gasol té assegurada la presència als play-off d’ascens. En cas de superar l’eliminatòria prèvia, després afrontaria la final a quatre, que té el premi de l’ascens a l’ACB.

Si alguna d’aquestes expectatives es complissin, podríem pensar que està bé allò que bé acaba. Si no, haurem de parlar d’un dels pitjors anys, en molt de temps, de l’esport gironí.