Juncà es lesiona al soli i ho té complicat per jugar dissabte

Tot i que surt a la foto del primer gol de l’Sporting perquè va perdre la marca de Gragera, David Juncà va ser un dels millors jugadors del Girona durant la primera mitja hora. Intens en defensa i, sobretot, profund en atac, el de Riumors es va incorporar amb molt de perill un parell de vegades. Tot se’n va anar en orris per al defensa al llindar de la mitja hora quan va notar una punxada a la cama i va veure que no podia continuar. Míchel de seguida va reaccionar i va fer entrar Jairo Izquierdo al seu lloc mentre Juncà se n’anava capcot als vestidors. El defensa alt-empordanès té el soli afectat i, a manca de fer-se proves mèdiques, ho té molt complicat per ser-hi dissabte contra el Mirandés a Montilivi.

La lesió arriba en el millor moment de la temporada per a Juncà, que encadenava ahir la cinquena titularitat consecutiva (Màlaga, Cartagena, Alcorcón, Tenerife i Sporting). Tanmateix, un cop més els problemes físics tornen a frenar Juncà. Fitxat després d’un any en blanc al Celta, ha disputat aquesta temporada un total de 27 partits entre Lliga i Copa, dels quals en 14 ha estat titular. Amb contracte fins aquest 30 de juny, el club té una opció per renovar-lo un a temporada més.