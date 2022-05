«Potser em menjo les meves paraules, però acabarem jugant el ‘play-off’»

Mai les derrotes són benvingudes i menys quan hi ha una promoció en joc. Però Míchel Sánchez no és dels que ho engeguin tot a dida. «Jo no defalleixo», assegurava. Si després de perdre a Cartagena o Saragossa se n’anava cap força decebut, ahir les sensacions eren ben diferents. Fins i tot s’animava amb algun missatge optimista: «Depenem de nosaltres mateixos. Potser em menjo les meves paraules, però crec que acabarem fent el play-off».

«En un ambient espectacular de futbol i amb una afició que ha empès el seu equip, ells han sortit una mica més forts. Ens ha pogut tot una mica, sobretot a l’hora de tenir la pilota i el control. A partir del seu gol, però, hem sabut com contrarestar la pressió i arribar a la porteria rival. Trobo que la primera part ha sigut molt bona, cada equip amb les seves armes. Podríem haver marxat al descans amb el marcador a favor. En la segona hem dominat, però l’Sporting ha patit menys. El nostre ritme ha sigut més lent. La circulació de la pilota hauria d’haver sigut més ràpida. En línies generals, en els últims 30 metres hem de canviar el xip, amb més velocitat en el joc. Aquí és on ha estat el resultat. Ells sí han sigut més verticals i a nosaltres ens ha faltat agressivitat en els últims metres. Hem tingut més possessió però ells han xutat molt més a porteria».

«És un club històric i té una afició meravellosa que ha empès des del principi. Això ha endollat el jugador, sobretot quan marques aviat. Em sembla un equip amb molt bons futbolistes i a l’inici va arribar a estar a dalt. L’any passat per un partit no va entrar al play-off. M’esperava un dia difícil. Ells, amb el marcador igualat sabia que es podien equivocar si no tenien la pilota. Després de l’1-1 el partit estava on volíem. I en una acció puntual ens han fet el segon, després han controlat molt bé els espais. Cap rival és fàcil en aquesta categoria i l’Sporting té bons futbolistes, m’esperava la seva millor versió. I també m’esperava el millor nostre. Hem intentat dominar, ser verticals, però a dalt no ho hem aconseguit».

«Gràcies al gol average depenem de nosaltres mateixos. No és que hagi sigut un mal partit, però ha quedat clar que ens exposem molt en determinades zones del camp. Allà no hi passa res quan la tenim i passa molt si ens roben la pilota. O som un equip que no deixa córrer al rival en la pressió després de pèrdua, o ens menjaran. No pot ser que ells acabin amb 16 xuts i nosaltres amb menys tenint gairebé el 70 per cent de la possessió. Li hem de donar un plus a la zona tres. Hem de ser més verticals. Si no tenim un contra un haurem de centrar. Si no tenim situacions de superioritat, haurem d’anar al punt de rematada. Això va d’acabar jugades. M’ha agradat molt la primera part després d’encaixar el gol. Hi hem anat. Però a la segona ens ha faltat més velocitat. Admeto l’error tècnic però no l’error tàctic. El que deia: seguim depenent de nosaltres i hem d’anar a guanyar els dos partits que queden. És una realitat, amb 70 punts estàs al pla-yoff i els hem de buscar contra Mirandés i Burgos. És un dret que ens hem guanyat, hem de mentalitzar a la gent que encara estem amb la possibilitat de fer quelcom molt important».

«No estic preocupat. Sí després de Cartagena o Saragossa, però no pas després de Tenerife o d’avui (ahir pel lector). Vaig a les sensacions, no al resultat. Hem de millorar coses. L’altre dia no mereixíem perdre. I l’Sporting ha fet un molt bon partit, però nosaltres en alguns trams, també ho hem fet. Tinc la sensació que estem bé. La sensació del jugador és positiva i l’únic que hem de fer és guanyar dos partits contra dos bons rivals. Hem de donar aquest plus si volem jugar la promoció».

«L’Sporting té un equip per estar més amunt. Gairebé entra al play-off la temporada passada. Les circumstàncies eren difícils, però sabíem quin ambient ens trobaríem, que té un entrenador de la casa i que hi havia molts factors perquè la intensitat fos molt alta. A partir del minut 11, hem tingut molta personalitat. Hem fet un partit genial fins el 2-1. No se’ns està fent llarga la temporada, però sí els resultats perquè els altres equips també juguen i cada victòria costa molt d’aconseguir. Passes per trams en què pots guanyar, empatar i perdre. En aquests dos últims partits estic més convençut que mai. Després de Saragossa o Cartagena tindria un altre punt de vista».

«Seguim amb el somni d’entrar al play-off depenent de nosaltres mateixos i lluitarem fins al final. Necessitem la nostra gent, pel que el partit amb el Mirandés ha de ser una final i s’ha de notar a Montilivi. Entrar en una promoció és un objectiu que totes les ciutats volen. No és fàcil, la categoria és molt complicada. A la jornada 12 l’Sporting potser somiava amb estar a Primera i nosaltres estàvem en descens. I ara la història és diferent. Jo no defalleixo. Sabem que ens falta profunditat, aquesta plantilla està feta d’una manera i jo miro de donar-li una volta a tot plegat. Tenim les armes que tenim i els rivals ens estudien. Ens ha faltat velocitat en el joc perquè si les cames no són ràpides sí que ho ha de ser la pilota. Potser em menjo les meves paraules, però crec que acabarem fent el play-off».

«Volem acabar com més amunt millor. Només podem lluitar per ser cinquens o sisens, iper tant, com més amunt, millor. Ens hem de guanyar el dret a fer el play-off i aquest ja és un dret important».