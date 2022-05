Quatre derrotes consecutives i el despertar de l’Amorebieta i la Reial Societat B van fer obrir una petita escletxa de neguit al Mirandés, el proper rival del Girona. La dinàmica no era bona i tot i la distància amb el perill, el conjunt burgalès necessitava un cop d’efecte per esvair dubtes. El conjunt de Joseba Etxeberria ho va aconseguir diumenge gràcies a una victòria convincent contra l’Eivissa a Anduva per 4-0. Un resultat que certifica del tot la permanència i que torna les bones sensacions a un equip que s’estava enfosquint amb les quatre derrotes consecutives.

El jugador cedit per l’Atlètic de Madrid, Rodrigo Riquelme, amb dos gols, va ser el gran protagonista del triomf contra l’Eivissa. Riquelme és una de les sensacions del Mirandés juntament amb Sergio Camello, també cedit pel conjunt matalasser. El davanter madrileny és el màxim golejador de l’equip amb 14 gols i la principal amenaça ofensiva. Tanmateix, Camello va veure la cinquena targeta groga de la temporada diumenge i serà baixa per sanció a Montilivi. Sí que hi seran, per contra els altres atacants, perillosos, tots del conjunt de Miranda de Ebro, entre els quals, Roger Brugué, autor de 8 dianes aquesta campanya. El davanter de Bàscara format al Figueres i amb passat al Nàstic de Tarragona juga a Miranda cedit pel Llevant.