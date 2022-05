Les sensacions que va deixar la derrota a Gijón (2-1) no van ser les més bones, ben segur. Tot i això, en l’últim partit a l’estadi, contra el Tenerife (0-1), l’equip va fer un dels millors partits del curs. No n’hi va haver prou per puntuar contra un dels equips que farà el play-off, però segurament la línia que vol Míchel que segueixi l’equip en aquestes dues darreres jornades ha de ser aquella. A més a més, el tècnic podrà comptar altre cop amb Álex Baena, que no va ser a Gijón.

En el matx contra el Mirandés de dissabte a Montilivi (22:00) el Girona s’hi juga gran part de les aspiracions de ser al play-off. Qualsevol cosa que no sigui guanyar, el deixaria amb un peu i mig fora de la fase d’ascens. Per contra, una victòria dels de Míchel, fins i tot els podria classificar matemàticament. Perquè això passés caldria, primer superar els burgalesos, i llavors també que el Las Palmas perdés contra l’Oviedo en el duel d’alt voltatge al Gran Canaria, i que el Ponferradina no guanyés al Toralín davant un Leganés que ja ho té tot fet aquesta, decebedora, temporada. Una combinació de resultats complicada, però no pas impossible. Si no es produeix, els de Míchel hauran d’anar al Plantío a jugar-se-la contra un Burgos, que tampoc s’hi jugarà res perquè fa dies que està salvat.