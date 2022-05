Stuani fa una crida a l’afició perquè acompanyi l’equip contra el Mirandés

Com si es tractés d’una cursa de fons, la Segona no es decideix fins al darrer minut del darrer partit. Ja es pot fer una gran primera volta que si al final no s’està fi hi poden haver problemes, nervis i veure com l’objectiu s’escapa. N’hi ha a cabassos d’exemples d’equips que han anat de menys a més i han acabat somrient i, també al contrari, d’altres que s’han desinflat i s’han estimbat. A Montilivi, les dues darreres derrotes contra Tenerife i Sporting han fet evaporar tot l’avantatge i, de retruc, han provocat que entri el neguit. L’equip s’ha encallat i ningú veu tan clar com fa unes jornades el play-off. Ara bé, el Girona continua depenent de si mateix per ser-hi i amb un triomf dissabte contra el Mirandés, depenent dels resultats, fins i i tot podria aconseguir-ho matemàticament. És per això que el club confia en la resposta de l’afició, malgrat l’horari (22:00). També ho fa el capità i, com va dir Míchel, «el pal de paller» de l’equip, Cristhian Stuani que ahir va voler animar l’afició a rebre l’equip dissabte abans del partit. «Ens hi juguem entrar al play-off. És el moment de sentir els aficionats ben a prop. No és un partit més. El Girona els necessita a tots. Vinguin a rebre l’equip abans del partit», va piular a Twitter.

Quan tothom tenia clar que el Girona seria un dels quatre equips que disputaria la prommoció d’ascens, les forces comencen a fallar a l’hora de la veritat. Qui sap si el pic de forma del Girona va arribar massa aviat i ara l’equip acusa una davallada física o mental que l’ha dut a perdre quatre dels darrers sis partits que ha jugat. Míchel no ho veu així. «Tinc la sensació que estem bé. La sensació del jugador és positiva i l’únic que hem de fer és guanyar dos partits contra dos bons rivals. Hem de mostrar aquest plus si volem jugar la promoció», deia el tècnic després de perdre diumenge a Gijón. Una altra reflexió de Míchel era la voluntat de diferenciar partits com els de Saragossa o Cartagena amb els del Molinón i Tenerife, en què l’equip havia tingut «possibilitats de guanyar». Sigui com sigui, la realitat diu que el Girona és l’equip que menys en forma arriba al tram decisiu. El Saragossa va fer un favor als gironins dilluns amb l’empat a Oviedo (3-3), però, tot i això, els asturians ja sumen un punt més (65) que els de Míchel i que el Las Palmas (64) i dos més que el Ponferradina (63). En aquest sentit, si agafem la ratxa dels quatre equips que lluiten pels dos bitllets de play-off que resten per adjudicar la diferència és clara. El Girona, amb una sèrie de 6 punts dels darrers 18 hi arriba amb la llengua a fora mentre els altres van com coets i signen ratxes de 14 de 18 (Oviedo i Las Palmas) i de 12 de 18 (Ponferradina). Buscant el costat positiu a l’assumpte, la realitat marca que els gironins continuen depenent de si mateixos gràcies al goal-average i, si guanyen el Mirandés i a Burgos, seran equip de play-off. El Girona fa figa en el pitjor moment. L’equip es plantava a la recta final del curs amb cinc victòries consecutives i un matalàs de 7 punts d’avantatge a manca de 8 jornades pel final. Fins i tot alguns somiaven afegir-se a la lluita per l’ascens directe. La decebedora derrota a Saragossa (1-0) va suposar l’adéu al somni de l’ascens directe. Llavors l’equip va superar la Reial Societat B (2-0) i va fer un cara i creu en el doble desplaçament consecutiu a Cartagena (3-0) i Alcorcón (0-1). Contra el Tenerife, en un gran partit, no hi va haver sort (0-1) i, amb el marge respecte al setè es va evaporar del tot a Gijón (2-1). A aquesta ratxa de 6 punts de 18 possibles cal afegir-hi que els rivals van disparats i no en perdonen ni una. L’estat de forma d’Oviedo i Las Palmas és pletòric: els canaris fa 9 jornades que no perden (7 victòries i dos empats: 23 de 27 punts) mentre que els asturians en fa 10 (7 victòries i tres empats : 24 de 30 punts). El Ponferradina duia una sèrie de quatre triomfs consecutius que es va veure frenada per la derrota de dissabte passat a Valladolid. El Girona s’ha quedat sense xarxa sí, però continua en zona de play-off gràcies a l’average. En aquest sentit, el duel entre Las Palmas i Oviedo de dissabte al Gran Canaria pot aclarir moltes coses, sobretot si el partit no acaba en empat.