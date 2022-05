Míchel Sánchez continuarà al capdavant del Girona la temporada vinent. Passi el que passi, sigui quin sigui el desenllaç d'aquest curs, en el qual l'equip encara té opcions de jugar la promoció i, per tant, d'aconseguir pujar a Primera. La continuïtat de l'entrenador ja no només depèn de l'ascens, com passava fins ara. Ell i el club han tancat un acord de renovació i el nou contracte s'estendrà fins el 30 de juny del 2024. Seran, per tant, dos anys més d'una vinculació que va escriure el seu primer capítol el passat estiu i que s'allargarà, com a mínim, dues temporades més. Tot i que encara no ho ha fet oficial, el club també té garantida la renovació del director esportiu Quique Cárcel fins al 2025.

“M’encanta Girona, és una ciutat meravellosa. Gaudeixo passejant per ella, pel Pont de Pedra, pel Barri Vell, prenent alguna cosa amb els amics. Quan ve la família gaudim de la província, del seu entorn, del camí de ronda… És una ciutat excepcional. I a sobre la gent m’ha respectat i m’ha estimat moltíssim. Què he de dir del club? Ha sigut un any molt bo per a tots. He gaudit moltíssim del dia a dia perquè és un club on es parla de futbol. I sobretot han respectat i han confiat en el meu treball. Què més puc dir?”. Són paraules del propi Míchel en un vídeo que ha fet públic a les xarxes socials. Però la cosa continua: “Estic aprenent català. A on estaré millor que aquí?”, diu, abans que la seva imatge passi a un escrit on s’hi llegeix: Míchel Sánchez 2024.

La notícia arriba en un moment transcendental pel que fa a les opcions de jugar el play-off d'un Girona que encara depèn d'ell mateix per acabar la lliga regular entre els sis primers classificats. A més, l'anunci es presenta just quan més delicada és la situació. Després de perdre diumenge al Molinón contra l'Sporting de Gijón (2-1), l'equip es troba a pocs dies de la primera de les dues finals que ha d'afrontar -Mirandés i Burgos- quan es troba empatats a punts amb el Las Palmas, el setè classificat. Dos dies enrere, el capità Cristhian Stuani feia servir les xarxes socials per esperonar l'afició, el que va servir com a punt de partida per organitzar una rebuda, aquest dissabte, poc abans del partit a l'estadi de Montilivi. I ara ha sigut el torn per fer pública una de les notícies de la temporada.

Míchel es queda. Ell sempre ha manifestat la seva voluntat de continuar vinculat al Girona i de ser l'encarregat de tornar-lo a la Primera Divisió. Però no ha sigut fins ara que les paraules s'han traduït en fets. A mitjan juliol de l'any passat, s'esvaïen tots els dubtes quan des de Montilivi es va anunciar que el madrileny era l'escollit per fer-se càrrec de la banqueta després de l'adeu de Francisco Rodríguez, el seu últim inquilí. Míchel acordava un contracte d'un any i un altre d'opcional, sempre i quan l'equip aconseguís pujar de categoria. Abans de saber si això passarà o no, les dues parts implicades s'han tornat a asseure per parlar d'unes noves condicions. I d'aquí n'ha sortit aquesta renovació. Ara la seva continuïtat ja no està lligada a un hipotètic ascens. El tècnic es quedarà, sigui a Segona o a Primera, i ho farà fins el 2024. Com a mínim.