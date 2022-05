Amb l’equip virtualment salvat, el cap de setmana passat l’entrenador del Mirandés, Joseba Etxeberria, va decidir canviar de porter en el partit contra l’Eivissa i va donar l’alternativa al jove Ramon Juan. Era la primera vegada que el porter titular fins ara, Raúl Lizoain, no jugava i podria no ser l’última. El jove porter format al Cornellà, de 22 anys,va signar una bona actuació que li hauria de permetre tenir continuïtat demà passat a Montilivi. El barceloní recordava que de cap manera el Mirandés vindrà tranquil dissabte a Girona tot i tenir els deures fets. «Estem salvats, sí. Tanmateix, l’equip es buidarà tot al camp. A l’entrenament no s’ha vist cap mena de relaxació», detallava. En aquest sentit, el porter barceloní explica que en aquest tipus «la pressió ens la posem nosaltres mateixos perquè volem guanyar».