El Girona rep demà el Mirandés en un partit transcendental en la lluita pel play-off d'ascens. Una victòria permetria els gironins dependre de si mateix en l'última jornada al camp del Burgos. Míchel té les baixes de Víctor Sánchez, Sarmiento, Juncà i el dubte de Juanpe. A més a més Monjonell, Pau Víctor, Sala i Ureña, del filial entraran a la convocatòria. Míchel ha celebrat la renovació agraint el suport que ha tingut "sempre" i sobretot en els mals moments per part del club i ha revelat que la seva continuïtat anava lligada a la del director esportiu Quique Cárcel.

Renovació

Sempre hi he cregut. Estava tranquil perquè no m'han enganyat mai. La direcció esportiva ha estat mola sobre del que fem i ha vist la millora de l'equip. No he tingut cap dubte. Feia quatre o cinc mesos que en parlàvem. Tenia molta confiança de poder continuar. No volia que s'allargués a veure si es pujava o no. Quan vam veure que les coses anaven bé, vam parlar. L'acord va lligat a la renovació de Quique (Cárcel). Li dec molt. Ho he tingut clar quan he vist que ell continuava. És el primer cop que renovo sense haver assolit l'objectiu. S'ha confiat sempre en mi. El club, l'afició i la ciutat. Només he tingut paraules de suport i m'han fet sentir com a casa. Això no s'oblida.

El play-off

Depenem de nosaltres. Podem tenir dubtes amb la darrera mitja hora de Gijón, però contra el Tenerife hi va haver la sensació que podem guanyar qualsevol al play-off. Sé què hem de fer per guanyar aquests dos partits. Al nostre millor nivell vèncer tothom. Hem de posar orgull, passió i ànima a cada jugada. Hi ha un pla de partit, que va de la mà de tot això.

Montilivi

Sé que l'afició farà un esforç amb la rebuda i que es viurà un ambient espectacular al camp. Volem enganxar-los amb la nostra intensitat i agressivitat amb pilota.

Fantasmes

Potser em menjo les paraules, però ja ho vaig dir a Gijón. Serem al play-off. Necessitem la nostra gent i ho posarem tot al camp perquè els aficionats se sentin orgullosos i representats per l'equip. Llavors si la pilota no entra o sí, el futbol és capritxós i hem vist de tot.