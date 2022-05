Quique Cárcel ha dit més d’una vegada aquesta temporada que Míchel Sánchez és l’entrenador ideal per l’equip de Montilivi. N’és el seu principal valedor. És per això que no s’entendria la continuïtat d’un sense la de l’altre. I més, si Cárcel acabava contracte aquest proper 30 de juny. Anunciada la renovació de l’entrenador, que serà blanc-i-vermell com a mínim fins al 2024, ara toca acabar de concretar la del director esportiu, que disposa de la confiança de la plana major del club. Cárcel, que va agafar les regnes del càrrec el 2014 per substituir Oriol Alsina, renovarà molt probablement per les tres properes temporades, fins al 2025. El seu principal objectiu, si no ho aconsegueix aquest curs, serà el de fer una plantilla prou competitiva per tornar aviat a Primera.