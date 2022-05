El Girona fa un pas gairebé definitiu

Estava prohibit fallar i el Girona no ho va fer. Montilivi va acabar botant com feia temps que no ho feia després de la convincent victòria de l’equip contra el Mirandés que el deixa a tocar del play-off. Un punt farà falta en l’última jornada al camp del Burgos per certificar un bitllet que ahir Stuani va encarregar amb dos gols, un a cada part. L’efectivitat de l’uruguaià va desencallar un partit on els de Míchel van ser molt superiors, però que no van saber tancar fins al final. La resta resultats de la jornada deixa el Girona a tocar d’una promoció que s’haurà de rematar a Burgos.

Els darrers resultats, sobretot les dues derrotes consecutives contra Tenerife (0-1) i Sporting (1-2) havien fet entrar cert pessimisme a l’entorn. No pas al vestidor, des d’on Míchel liderava un discurs ambiciós i de confiança cap a les possiblitats de l’equip d’assolir l’objectiu. El tècnic apel·lava al bon joc ofert contra els canaris per mantenir la fe en l’equip, que ahir tenia una autèntica final a Montilivi contra el Mirandés. Un partit en què només s’hi valia la victòria per a continuar depenent de si mateix en la darrera jornada al camp del Burgos. Míchel havia demanat treure «ànima, passió i orgull» en cada jugada per demostrar que el Girona s’hi jugava molt més que no pas el Mirandés, amb ja tot fet. La baixa de Juanpe, per lesió, va fer que Míchel es decantés per canviar el sistema i actuar amb línia de quatre d’entrada, amb Arnau i Jairo als laterals. L’entrada de Jairo i els retorns de Pol Lozano i Baena van ser les novetats a l’onze.

Calia retrobar la millor versió de l’equip i fer-ho ben d’hora. L’al·licient de tenir el play-off a tocar superava qualsevol ganes de competir i jugar del rival. Tot i que Míchel havia fet incisió a centrar-se únicament en el Mirandés, de seguida van córrer com la pòlvora que el Las Palmas i el Ponferradina perdien. Això feia que una victòria gironina donava el bitllet a la promoció matemàticament. No seria tan fàcil. El Mirandés va clavar un bon ensurt amb un gol de Meseguer que no va valer per fora de joc. Tampoc va pujar al marcador una gran rematada de cap d’Stuani que va escopir el pal quan Ramon Juan ja no hi arribava. El partit era obert. Els de Míchel tenien el control de la pilota, amb molt de protagonisme de Baena, però patien amb les ràpides transicions del Mirandés liderades per Riquelme.

L’escenari canviaria poc abans de la mitja part. Una gran combinació entre Jairo i Baena va acabar amb una centrada del madrileny al cap d’Stuani, que ,aquest cop, no va perdonar. El Girona trobava un premi merescut en el moment just.

La represa va començar amb el Girona bolcat en atac i creant perill només començar sobre la porteria de Ramon Juan. Arnau, en un cop de cap massa creuat d’Arnau, primer i un misto d’Stuani a l’interior de l’àrea van ser dos senyals que el Girona volia anar per feina. Baena també fregaria el gol en dues bones oportunitats, sobretot una gran combinació amb Iván Martín que el porter Ramon Juan va neutralitzar.

Feia la sensació que el partit estava controlat. Tanmateix, la renda era mínima i no s’hi valia a badar. Baena ho intentava de totes les maneres possibles però no trobava la fórmula per batre Ramon Juan, molt encertat. El resultat, a part de curt, era injust i, sobretot, perillós. El partit s’embrutiria arran d’una dura entrada de Jorge Saenz a Baena que va acabar amb el central visitant expulsat per un mastegot al jugador gironí. Els més pessimistes no les tenien totes, però el Girona convertiria la superioritat per fi en efectivitat gràcies al de sempre. Stuani va aparèixer per culminar una gran jugada d’Iván Martín i Samu Saiz i fer el 2-0. No hi hauria temps per a res més; només per a què l’equip agraís el suport d’una afició entregada que torna a somiar, una temporada després, amb la possibilitat de pujar a Primera.