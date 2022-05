Amb només un punt el proper diumenge al camp del Burgos el Girona en farà prou per segellar la classificació pel seu tercer "play-off" d'ascens consecutiu a la Primera Divisió. Depenia d'ell mateix l'equip de Míchel i aquesta nit ha superat amb nota la primera de les dues finals cap a l'objectiu. S'ha imposat al Mirandés a Montilivi gràcies a la inspiració de Cristhian Stuani, autor d'un doblet, en un partit marcat per un ritme vertiginós i el munt d'oportunitats dels de casa, que han perdonat en excés. Amb el 2-0 final, acompanyat per la resta de resultats, tanca la jornada en cinquena posició amb 67 punts, dos més dels que suma l'Oviedo, ara setè i l'encarregat de marcar la frontera.

Les bones notícies, les que venien de lluny, han arribat aviat i no s'han fet esperar. El Las Palmas perdia a casa i el Ponferradina es veia sorprès al Toralín per culpa de dos gols de Borja Garcés. Quedava temps encara, però la combinació perfecta necessitava un gol del Girona, que ha sortit amb tot a posar la por al cos al seu rival i a foradar la porteria ben aviat. Ho ha fet sense Juanpe, baixa per culpa d'uns problemes físics. La seva baixa ha servit perquè Míchel canviés el dibuix habitual i apostés per jugar, almenys d'inici, amb només dos centrals -Bernardo i Santi Bueno- i un clar 4-2-3-1.

La rauxa inicial ha donat pas a una reacció del Mirandés, que ha arribat fins i tot a marcar, però el seu gol, al 17, ha quedat anul·lat per fora de joc. Riquelme, tot un corcó per l'esquerra, ha multiplicat els dubtes a Montilivi amb un xut que no ha trobat porteria per poc. Però en comptes de deixar-se superar pels nervis i la tensió, els de casa han sabut calmar la situació. La maquinària ha funcionat de nou, amb un Aleix omnipresent al mig, i un Stuani que ha començat a picar pedra. Primer, amb una rematada al pal, just després que Arnau, a centrada d'Álex Baena, no pogués rematar amb el cap per centímetres.

Just empatava el Las Palmas al Gran Canaria contra l'Oviedo, per la qual cosa tot tornava a estar com estava en un primer moment -a excepció d'un Ponferradina que no despertava-. El gol començava a ser necessari. Stuani ha captat el missatge i ha fet el que millor sap fer. Una llarga combinació ha acabat amb la pilota a peus de Borja, que l'ha posat al pal llarg per trobar el cap de l'uruguaià, infal·lible en aquest escenari (1-0, min. 38).

El partit s'ha trencat només començar el segon acte. Molt aviat, amb una bona colla de minuts al davant. El comptador de la velocitat s'ha disparat i la pilota ha anat d'un costat a l'altre, tot i que ha monopolitzat part del temps a camp del Mirandés, que ha tingut en el porter Lizoain i el central Arroyo els seus millors homes. Entre l'un i l'altre s'han encarregat d'evitar el segon d'un Girona que ha perdonat en excés. Baena, al 58, ha fallat una ocasió clamorosa quan ho tenia tot de cara per marcar. Mentrestant, el Las Palmas remuntava i treia l'Oviedo del "play-off". No canviava massa la cosa pels de Míchel que, això sí, buscaven un altre gol per respirar amb tranquil·litat. Però no hi havia manera.

Lizoain ha atrapat un xut llunyà d'Aleix Garcia i Arroyo ha frustrat l'excursió d'Iván Martín. Una rere l'altre perquè al 73, ja amb Samu a la gespa, el 10 ha connectat una paret amb Baena i el xut d'aquest l'ha sortit a taponar el porter Lizoain, molt ràpid en la seva sortida. No ha sigut ni de bon tros l'última. De teca, n'hi ha hagut a cabassos en l'últim quart d'hora. Començant pels problemes físics de Jairo, que ha deixat el seu lloc a Valery, i continuant amb l'enèsima intervenció de Lizoain. Aquest cop ha posat la cama a xut de Samu. Només un minut més tard, Baena ha rebut una entrada, ha perdut els papers i s'ha encarat amb el seu infractor, al mateix moment que ha rebut una garrotada de Jorge Sáenz, que ha acabat expulsat en veure dues grogues en un sospir.

Després que Baena tornés a perdonar enviant la pilota a fora, en un altre contracop franc, ha hagut d'aparèixer Stuani, una vegada més, per deixar el partit vist per sentència. Aquest cop amb l'esquerra i dins de l'àrea, ha marcat el segon al 88. Punt final, fantasmes esvaïts d'una tacada i el "play-off" que és a tocar.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Juan Carlos, Arnau Martínez, Santi Bueno, Bernardo, Jairo (Valery, min. 80), Pol Lozano, Aleix Garcia, Borja García (Samu Saiz, min. 70), Álex Baena (Ibrahima Kébé, min. 89), Iván Martín (Artero, min. 89) i Stuani (Bustos, min. 89)

MIRANDÉS: Lizoain, Carreira (Iago López, min. 75), Odei (Íñigo Vicente, min. 56), Jorge Sáenz, Arroyo, Imanol, Garrido (Álex López, min. 56), Meseguer, Brugui (Aguirre, min. 85), Riquelme i Alejandro Marqués (Hasseim Hassan, min. 75)

GOLS: 1-0, Stuani (min. 38); 2-0, Stuani (min. 88)

ÀRBITRE: Gorka Sagués Oscoz (comitè basc). Ha amonestat Pol Lozano, Baena (Girona); Riquelme, Garrido (Mirandés). Ha expulsat Jorge Sáenz (min. 81)

VAR: Iñaki Vicandi Garrido (comitè basc)

ESTADI: Montilivi, 6.926 espectadors