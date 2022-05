El Girona ha de sumar un punt més per assegurar el play-off

El Girona haurà d’esperar a l’última jornada davant el Burgos per confirmar matemàticament la seva participació al play-off d’ascens. Els de Míchel van fer els deures amb la victòria contra el Mirandés, però tot i així no tindran assegurada la promoció fins diumenge vinent tot i que els resultats del Las Palmas-Oviedo (2-1) i sobretot el Ponferradina-Leganés (0-3) els van ser prou favorables del tot. Els gironins necessitaven que tant els canaris com els de El Bierzo perdessin per classificar-se matemàticament ahir i no va ser el cas, però en faran prou amb un empat a Burgos per certificar-ho. D’aquesta manera, continua el Girona depenent d’ell mateix fins al final amb els mateixos 67 punts que els de García Pimienta i només necessitaran un punt més.

· Resultats i classifcació de Segona Divisió I això que el partit d’ahir no podia començar millor per al conjunt blanc-i-vermell amb les derrotes momentànies de Las Palmas i Ponferradina. No obstant això, Moleiro va posar l’empat pel Las Palmas abans del descans -diluint així els gols de Stuani a Montilivi (min. 38 i min. 89)- i després Jonathan Viera va marcar el gol del triomf. L’Amorebieta i la Reial Societat B consumen el descens D’altra banda, l’Amorebieta i la Reial Societat B van convertir-se en nous equips de Primera RFEF acompanyant així el Fuenlabrada i l’Alcorcón. Els dos conjunts bascos van consumar el descens a falta d’una jornada per acabar la lliga regular. Per una part, l’Amorebieta va encaixar una dura derrota al camp del Cartagena (5-0). I, per l’altra, els de Xabi Alonso van acabar perdent davant l’Osca (3-2) malgrat retallar distàncies i, fins i tot, aconseguir l’empat. Un gol de Juan Carlos Real al temps afegit, però, va ser letal per al filial. D’aquesta manera, l’Sporting i el Màlaga van assegurar la permanència tot i que cap dels dos va ser capaç de guanyar. Mentre que l’Andorra va aconseguir ahir l’ascens i acompanyarà el Racing a Segona després de sumar una victòria contra l’UCAM Murcia. L’ascens a Primera encara està també per decidir i Almeria, Eibar i Valladolid es jugaran les dos places en la darrera jornada.