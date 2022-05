L’afició anima l’equip amb una gran rebuda a Montilivi

El final de temporada també és sinònim de dies grans. Després que el capità Cristhian Stuani comencés la iniciativa demanant a l’afició que es mobilitzés abans del decisiu duel contra el Mirandés, aquesta no va fallar i ràpidament va organitzar-se gràcies a una crida de la penya Jovent Gironí per fer una rebuda massiva a l’equip en l’arribada a Montilivi. Més de 500 persones van apropar-se a les portes de l’estadi fins a dues hores abans del partit per donar la benvinguda als de Míchel Sánchez, que ahir van arribar tots junts amb autobús en motiu de l’ocasió.

«Avui més que mai hem d’estar al costat dels nostres jugadors. Som-hi, Girona!». El rellotge acabava de marcar un quart de nou quan va escoltar-se aquesta frase des de la megafonia de l’estadi. L’eufòria i la il·lusió entre els seguidors blanc-i-vermells pel que pogués passar al partit es palpaven des de lluny. Petits, adolescents, grans..., tothom intentava apropar-se a la tanca de seguretat per transmetre el seu escalf a la plantilla del Girona. Els càntics i les bengales destacaven a l’avinguda de Montilivi. Van agrair-ho els de Míchel, saludant a una afició entregada que els anava cridant un per un a mesura que baixaven de l’autobús. A més a més, també hi va haver força ambient a la Fan Zone que va muntar el club. Va quedar clar que l’afició comença a escalfar motors perquè vol tronar a fer bullir Montilivi pel play-off. D’altra banda, els bombers van haver d’intervenir en una de les zones boscoses on hi ha el pàrquing VIP perquè algú va tirar una bengala nàutica i va sortir disparada cap allà produint un risc d’incendi.