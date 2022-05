El Girona té un 92'6% de probabilitats de fer el "play-off"

El Girona va fer els deures i va vèncer, i també convèncer, dissabte passat el Mirandés a Montilivi (2-0). La victòria va permetre el conjunt de Míchel continuar depenent de si mateix per disputar un play-off d’ascens que és a tocar. No està fet, ni de bon tros,. Això sí, els números diuen que el Girona jugarà la fase d’ascens si puntua diumenge al camp del Burgos en l’última jornada de la competició regular. Una jornada en què l’equip ho té tot de cara i en la qual Míchel s’encarregarà de mentalitzar els seus homes per guanyar a Burgos. La victòria seria la millor manera d’esborrar qualsevol dubte que pugui aparèixer. L’equip té un 92’6% de probabilitats, segons informa el periodista Nacho Torrico (@torrichano), de classificar-se pel play-off i això suposa un gran avantatge respecte als perseguidors.

El petit percentatge que surt negatiu als interessos gironins són només dues combinacions de les 27 possibles que hi ha de resultats entre els partits del Girona, el Las Palmas i l’Oviedo, els tres implicats per la lluita per dues places de play-off. Les combinacions maleïdes impliquen, imperiosament, una derrota del Girona a Burgos. A partir d’aquí, l’ensopegada gironina caldria que es combinés amb una victòria de l’Oviedo contra l’Eivissa al Carlos Tartiere i que el Las Palmas puntués en la seva visita a Gijón. Si això passa: derrota del Girona, més victòria de l’Oviedo i empat o victòria del Las Palmas, els de Míchel tancarien la paradeta i jo començarien les vacances diumenge al vespre mateix.

El Girona arriba a l’última jornada en la cinquena posició. Això fa que si guanya el seu partit al Plantío, com a mínim, serà cinquè. Ara bé, una victòria dels gironins combinada amb una derrota del Tenerife, a l’Heliodoro, contra el Cartagena, faria que els de Míchel avancessin els canaris i acabessin quarts a la classificació. Si el Tenerife tan sols puntua, el Girona ja no podrà aspirar a ser quart i a tenir el factor camp a favor en la primera eliminatòria. Això, a més a més, asseguraria la quarta plaça pel Tenerife, peti qui peti. El Girona sap que si guanya serà cinquè i que també podria ser quart. Ara bé, en cas d’empat, el ventall s’obre a la sisena posició. Si els de Míchel només poden puntuar a Burgos i, per contra, el Las Palmas guanya a Gijón, l’equip acabaria sisè rere els canaris. Això voldria dir que el rival a les semifinals seria l’equip, d’entre Eibar, Almeria i Valladolid, que no pugés directament.

El rival del Girona diumenge, el Burgos ho té tot fet aquesta temporada i arriba al darrer partit després d’haver guanyat al camp del Màlaga, que s’hi jugava la salvació, dissabte passat. El club castellà ha engegat una campanya per omplir el Plantío amb entrades amb descomptes per als abonats. Tampoc s’hi juga res l’Eivissa, rival de l’Oviedo al Tartiere. Els balears fa dies que estan planificant la temporada vinent amb anuncis de baixes a la plantilla i l’àrea esportiva. El partit que pot generar més controvèrsia és el que jugarà el Las Palmas a Gijón. La rivalitat entre Sporting i Oviedo i la possibilitat de deixar l’etern rival sense plaça de play-off ha estat aquests dies motiu de comentari a les xarxes socials. Les baralles entre jugadors al derbi al Molinón de fa poc van encendre encara més la rivalitat. «No crec que l’Sporting l’hi posi fàcil al Las Palmas» deia el Cuco Ziganda, tècnic de l’Oviedo després de perdre a Las Palmas.