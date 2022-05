Amb la guàrdia ben alta a Burgos

Ni un pèl se’n fien a Montilivi del Burgos. Tampoc ho feien del Mirandés, que va fer suar força els gironins dissabte passat per acabar cedint al final (2-0). El Girona tancarà diumenge la competició regular a Burgos amb l’objectiu d’aconseguir el bitllet per disputar el play-off d’ascens. Guanyant o empatant hi serà sense haver d’estar pendents dels resultats del Las Palmas i l’Oviedo. Ara bé, la dificultat es presenta màxima per als homes de Míchel. I és que aquestes darreres jornades s’han vist un piló d’exemples d’equips que ja ho tenien tot fet que han competit i fet la guitza a d’altres que s’hi jugaven les garrofes. L’Alcorcón a Almeria (1-1) i el Leganés a Ponferrada (0-3) en són els exemples més clars, però el Burgos també va estar a punt de posar en un bon embolic el Màlaga dissabte passat amb la victòria a la Rosaleda (0-1). El conjunt castellà arriba en forma al partit de diumenge i amb ganes de dedicar una victòria a la seva afició en el darrer partit del curs. En aquest sentit, al Girona l’espera un ambient de gala al Plantío, que fregarà el ple gràcies a una campanya per la qual cada abonat podia comprar dues entrades a 5 euros i que ha fet que ja només quedin 800 seients lliures per diumenge.

El Girona organitza un bus

El Girona no es trobarà un ambient infernal a Burgos, però sí que l’estadi castellà serà una festa amb convocatòria prèvia de les penyes per dinar abans del partit. Tot plegat farà que es fregui el ple un camp amb capacitat per a 12.191 espectadors. Per l’horari del partit (diumenge a les vuit), en aquesta ocasió, no es preveu cap marea blanc-i-vermella. La Federació de Penyes del Girona ha hagut de suspendre el desplaçament previst, amb nit d’hotel inclosa, que havia anunciat fa unes setmanes per manca d’inscripcions. Per contra, el club sí que posarà a disposició un autobús gratuït per als 50 primers aficionats que comprin l’entrada pel partit. Per tant, en principi, mig centenar de seguidors del Girona, a més a més dels que hi puguin anar en cotxe particular, seran diumenge a Burgos donant suport a l’equip.

📢 DESPLAÇAMENT | Entrades disponibles per al #BurgosGirona



🗓 Fins divendres 27 de maig a les 12h

🏟 Venda d’entrades a la botiga de Montilivi

🎟 Entrada 15€



El Club assumirà el cost de l'autobús de les 50 primeres persones que sol·licitin el viatge a la botiga de Montilivi. pic.twitter.com/FGEiXJ5dRd — Girona FC (@GironaFC) 24 de mayo de 2022

Una muralla defensiva

El Girona va recuperar sensacions contra el Mirandés. Diumenge serà una història ben diferent. En l’últim desplaçament, els de Míchel van guanyar a Alcorcón (0-1) patint més del compte i, abans, havien cedit a Cartagena (3-0) i Saragossa (1-0). Diumenge, els espera l’equip que menys gols ha encaixat de tota la categoria com a local. Només 12 dianes ha rebut el Burgos al Plantío en els 20 partits que hi ha jugat fins ara. A més a més, tan sols l’Almeria (0-2) i l’Amorebieta (2-2) hi han pogut marcar més d’un gol. Entre els dos porters, Alfonso Herrero i Caro, el conjunt castellà ha deixat la porteria a zero contra Valladolid (3-0), Las Palmas (0-0), Mirandés (1-0), Ponferradina (1-0), Màlaga (3-0), Fuenlabrada (2-0), Leganés (4-0), Reial Societat B (0-0), Tenerife (1-0) i Sporting (0-0).

Per al partit contra el Girona, l’entrenador del Burgos, Julián Calero, no podrà disposar del defensa central titular Grego Sierra, lesionat al camp del Màlaga. Tampoc hi seran Fran Carcía ni, Juanma García, un dels jugadors més destacats, també amb problemes físics des de fa unes setmanes. Sí que estarà disponible, el gironí Miki Muñoz, Mumo, que no va poder jugar a Montilivi per culpa d’una sanció.