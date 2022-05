Els exemples a evitar si el Girona vol lligar la promoció d'ascens

Era un dels candidats, però el que menys arguments presentava per caure al pou. El Granada afrontava el passat cap de setmana la darrera jornada a la Primera Divisió i ho feia amb només un 11 per cent d’opcions de perdre la categoria. Jugava amb avantatge respecte els seus principals competidors. El Mallorca de Javier Aguirre, en tenia un 30 per cent. I fins al 59 per cent s’enfilaven les probabilitats del Cadis, el que més pelut ho tenia. Però el que són les coses. Fins i tot gaudint d’un penal al seu favor, que el veterà Jorge Molina va desaprofitar, va ser el Granada el que va acabar certificant el seu descens. No se’n va sortir contra l’Espanyol i en canvi, els altres dos rivals van guanyar els seus respectius partits. Un exemple més, l’enèsim, que deixa ben clar que en això del futbol no es pot donar res mai per fet. Per més clar que sembli. El Girona, cinquè amb 67 punts i amb dos de marge respecte el setè, ha de jugar només un partit de lliga i l’escenari li és bastant favorable per encadenar el que seria el seu tercer play-off d’ascens consecutiu. Depèn d’ell mateix l’equip de Míchel, que en farà prou amb un punt al camp d’un Burgos que ja està salvat i no s’hi juga res de res. Toca cantar victòria? Fer-ho abans d’hora seria massa precipitat. Perquè si diumenge les coses es torcen i acaba sortint de la zona de promoció, el seu cas no seria el primer. Ni tampoc l’últim, probablement.

El format del play-off, tal i com es coneix a dia d’avui, es va establir la temporada 2010/2011 i des d’aquell moment el campionat, a la Segona Divisió A, ha multiplicat l’emoció del seu desenllaç. Molts cops s’ha arribat a les últimes jornades amb coses per decidir. Aquest curs no n’és pas una excepció i fins i tot h ha més en joc que en d’altres anys. Tot i que per baix està tot dat i beneït, l’escenari a la part alta és molt més embolicat. S’han de definir els dos equips que pugen per la via ràpida i també els quatre que fan la promoció. Tot està molt obert, per més que hi hagi equips, com ara el Girona, que ho tinguin gairebé al sac. Perquè en d’altres temporades, conjunts que estaven a tocar del play-off, es van acabar quedant amb la mel als llavis. Exemples, per tant, que no s’han de seguir.

Del més recent en fa dos anys. El Fuenlabrada era sisè amb 60 punts quan només faltava una jornada perquè s’acabés la lliga regular. El marge amb el setè, llavors l’Elx, era de dos punts. Havia de visitar el camp del Deportivo, que es jugava la seva continuïtat a la categoria. Tot plegat es va embolicar bastant perquè l’expedició madrilenya va viatjar amb diversos positius per coronavirus i LaLliga i la RFEF van decidir ajornar el partit. La polèmica estava servida, perquè ja havia jugat tothom (l’Elx havia guanyat) però no es va disputar el Deportivo-Fuenlabrada fins més endavant. El resultat? 2-1. Els gallecs, tot i això, baixaven. I els de José Ramón Sandoval es quedaven amb un pam de nas i queien fins al vuitè lloc.

Fuenlabrada (2020), Cadis (2018), Saragossa (2016) i Recreativo (2014) es van quedar sense play-off en l'últim partit quan ho tenien tot a favor per jugar-lo

El Fuenlabrada és un dels quatre equips que s’han quedat sense el premi gros en l’últim capítol de la competició regular. També li va passar al Cadis, el 2018, quan ocupava la cinquena posició, com ara li passa al Girona. Comptava amb 64 punts, però estava empatat amb el Valladolid (sisè) i Osasuna (setè). Aquests dos últims equips s’enfrontaven a vida o mort, mentre que els gaditans anaven a Granada, rival instal·lat a mitja taula i sense cap mena de pressió ni estímul. No se’n va sortir el Cadis, que va perdre (2-1). Va veure com el Valladolid superava l’Osasuna (2-0), però també com el Numància, que havia encetat la darrera jornada vuitè i un xic més allunyat, superava el Cultural (2-1) i era qui es colava al play-off.

El 2016 es viu un dels casos més sorprenents. El Saragossa era quart i tenia 64 punts. Tres per sobre de l’Osasuna, setè i l’encarregat de marcar la frontera. Els aragonesos, com li passa ara al Girona, en feien prou amb un punt al camp del Llagostera, que ja havia baixat i no s’hi jugava res. Un grapat d’aficionats van desplaçar-se fins a Palamós i es van quedar amb cara de pocs amics veient com anaven les coses. El marcador final va ser de 6-2. El Saragossa es va quedar amb els mateixos 64 punts i la carambola de resultats el va baixar fins al vuitè lloc. També en va sortir a darrera hora el Recreativo. Era el 2014 i aquell any en feia prou amb ser setè per jugar la promoció, perquè el Barça B, que no podia pujar, havia quedat més amunt a la classificació. Els andalusos van empatar a Sabadell (0-0). El mateix resultat que va aconseguir el Còrdova però va ser aquest últim, gràcies a l’average, l’equip beneficiat. El Recreativo va tancar la lliga vuitè. I fora del somni. Veient aquests precedents, el Girona té arguments de sobres per no pensar que la promoció està lligada abans de jugar a Burgos. Hi ha encara molt per decidir.