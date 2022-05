Daniel Jesús Trujillo Suárez, del comitè tinerfeny, ha sigut l'àrbitre escollit per la Reial Federació Espanyola de Futbol per dirigir el partit que aquest diumenge el Girona disputarà al camp del Burgos i que li pot servir a l'equip de Míchel Sánchez per segellar la seva classificació per disputar el play-off d'ascens a la Primera Divisió.

De 39 anys i amb una llarga experiència a les tres màximes categories del futbol estatal, Trujillo Suárez i el conjunt blanc-i-vermell han creuat els seus camins en 20 ocasions des del 2007 fins ara, amb un bagatge favorable al Girona: 8 victòries, 7 empats i 5 derrotes. Aquesta temporada, això sí, l'únic precedent no va acabar massa bé perquè l'Sporting de Gijón es va emportar els tres punts de l'estadi de Montilivi: 1-2. De la seva banda, el basc Aitor Gorostegui Fernández-Ortega serà l'encarregat de dirigir el VAR.