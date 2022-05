El Girona té demà passat «el partit més important de l'any» a Burgos. Un partit que per a Míchel Sánchez és una «final» i que pot certificar el bitllet per al play-off d'ascens. El tècnic ha explicat avui que Juncà, Terrats i Sarmiento estan descartats per lesió i que Juanpe serà dubte fins a darrera hora. Míchel subratlla el valor de dependre de «nosaltres mateixos» i no pensa estar pendent dels resultats dels altres equips implicats.

ÀNIMS

«Hem de ser nosaltres mateixos, això és el més important. L'equip està bé i hem de guanyar aquest partit. Depenem de nosaltres, no cal mirar altres resultats i partits: això és el millor».

BURGOS

«És un equip molt fort a casa i el menys golejat de la categoria. Poden jugar amb línia de tres o de quatre al darrere, estan fent les coses molt bé. Tot i això, nosaltres ens hi juguem entrar al play-off i hem de fer un partit espectacular per poder-hi ser».

PRIMES A TERCERS

«No crec que influeixi en el resultat. Crec en la professionalitat de tots els equips, en el futbol i en l'esportivitat. No m'agraden. Sé que en els darrers anys, això ha millorat molt. M'espero el millor Burgos possible perquè voldrà acabar bé la temporada, han fet un any espectacular i acaben de renovar l'entrenador. Té una gran afició i és un club històric, que no necessita cap al·licient per fer un bon partit. Aquesta és la realitat. Nosaltres hi anirem a oferir la nostra millor versió i, si ho fem, estarem en disposició de guanyar. L'objectiu és ser un equip reconeixible, el que hem estat bona part de la temporada i que ens ha permès arribar aquí depenent de nosaltres. Estic convençut que tothom donarà el màxim, l'Sporting, l'Eivissa. Recordo que l'Alcorcón va treure l'ascens directe la setmana passada a l'Almeria. Està molt bé que es demostri que tots juguem amb esportivitat».

FORA DE CASA

«El nivell de dificultat és diferent. Hem fet bons partits a fora; la primera part a Alcorcón va ser excepcional, però, tot i això, no hem tingut regularitat. A Gijón per exemple, la segona part no va ser bona. Confio que queda una jornada i que per ser al play-off haurem de fer el millor partit de l'any».

SENSACIONS

«Només em preocupa diumenge. Tant de bo després de Burgos podem parlar de la sensació que tenim. Ja vaig jugar una promoció amb el Rayo i sé el que és. Seran 180 minuts que caldrà saber jugar. Si entrem al play-off, tindrem el 25% d'opcions d'aconseguir l'ascens, ni més ni menys. Estem capacitats per competir contra qualsevol i passar la primera eliminatòria. No en tinc cap dubte. De totes maneres, vull que el cap estigui exclusivament al partit de diumenge. Serà el partit més important de l'any i l'hem d'encarar com una final. tot el que no sigui sortir a guanyar, se'ns complicarà per aconseguir quelcom de positiu».

RIVALS

«M'és igual els possibles rivals, és com entrem. Podem entrar cinquens o sisens. L'important és la sensació de l'equip. Ara el veig molt bé, però cal veure'l fora de casa; només m'amoïna això. El valor doble ja no existeix i només hi ha l'avantatge que en una hipotètica pròrroga beneficiaria el més ben classificat».

LA SETMANA

«Els entrenaments i les tasques han estat les normals, les de sempre. No hem posat més feina, ni més vídeo ni hem tret tensió, perquè existeix i ens la trobarem diumenge. La responsabilitat l'ha de portar cadascú».