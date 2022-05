Palatsí: «El Burgos s’hi juga molt»

El Girona se la jugarà diumenge a caixa o faixa a Burgos. Un empat o una victòria permetran l’equip disputar el tercer play-off consecutiu. Perdre, per contra, fàcilment suposarà dir adéu a la lluita per pujar. No l’hi posarà gens fàcil un Burgos, ja salvat, que vol tancar la temporada amb una festassa davant la seva afició. De fet, resten menys de mig miler d’entrades per omplir les 12.000 cadires del Plantío. «Algú es pot pensar que no ens hi juguem res, però per cada posició a la classificació final són 50.000 euros i no és el mateix pel límit salarial tenir-los o no. Volem acabar bé el curs. El camp estarà a rebentar i serà una festa. Volem la cirereta del pastís». Són paraules de Jorge Palatsí, vell conegut de l’afició del Girona que ha trobat a Burgos estabilitat professional a la secretaria tècnica del club.

Establert a Burgos amb la seva parella- a qui va conèixer a Girona-, Palatsí va veure néixer el seu fill Nico ara fa un any, precisament el dia que el club va pujar a Segona l’any passat. Després de passar per la Cultural Leonesa (2015-19), l’exporter del Girona (2013-15) va retirar-se al 2020 al Burgos per posar-se a les ordres de Michu, exjugador del Celta entre altres, a l’àrea esportiva del club i fer seguiments i informes. «Mai havia pensat en la retirada. Tot i això, el genoll em feia la guitza arran de la lesió que vaig tenir a Girona i vaig decidir fer el pas. Va arribar de sobte i de seguida em vaig posar a pencar. No me’n penedeixo gens», diu Palatsí que es passa els caps de setmana viatjant i veient partits. A Montilivi, Palatsí va viure sempre a l’ombra d’Isaac Becerra i tan sols va tenir l’oportunitat de defensar la porteria 8 vegades. Tanmateix, els protagonistes de l’època coincideixen a assenyalar-lo com un dels grans valors del vestidor i un jugador clau en l’èxit d’aquelles dues campanyes. «Sempre m’he sentit estimat a Girona. No vaig aconseguir ser mai titular perquè vaig coincidir amb els dos millors anys de Becerra, amb qui mantinc una gran relació. Mai oblidaré tota la gent que vaig deixar a Girona. Galiano, Jota, ni els meus amics Mata i Richy, amb qui em retrobaré aquest estiu al seu casament», diu. Com diumenge, les dues temporades en què Palatsí va ser a Girona, tot es va decidir en l’última jornada. «Una va sortir cara amb la salvació amb Machín, quan ningú s’hauria jugat cap duro per nosaltres, i l’altra creu, quan tothom es pensava que pujaríem contra el Lugo». Amb vista al partit de diumenge, Palatsí, reitera que el Burgos s’hi juga «molt» pel que fa als ingressos que pugui rebre a l’hora de planificar la pròxima plantilla. Gairebé set anys després de posar punt final a la seva etapa al Girona, Palatsí ha vist de des de fora el creixement del club. «Considero que el Girona ha viscut dues etapes en l’era Cárcel. Primer amb fitxatges de renom per pujar i, arran del descens, la planificació s’ha enfocat més cap a la gent del planter. El Girona té molta gent de la casa i això és fruit de la bona feina d’Albert Síria i Ivan Hammouch», subratlla. El castellonenc va viure el drama de Lugo i Saragossa l’any 2015 i, des de fora ha patit amb els altres disgustos que ha patit el Girona. «Tothom recorda aquestes estadístiques. Per mi, el Girona arriba en bon moment de forma i de joc. És un club que sempre serà favorit a entrar al play-off. Llavors, ja és una loteria».