Finalment, sembla que Julián Calero podrà comptar amb un dels seus jugadors més destacats, Juanma García. L’hàbil davanter es va perdre les dues darreres jornades per un problema en un dit del peu, però ahir va treballar amb la resta dels seus companys i podria entrar a la convocatòria. Juanma García ha marcat nou gols aquesta temporada i és el segon màxim golejador del Burgos rere Pablo Valcarce.

Per contra, els que sí que, en principi, estan descartats pel partit són el lateral esquerre Fran García i el central Grego Sierra. Tots dos estan lesionats i no estaran a disposició de Julián Calero per enfrontar-se al Girona.