Passi el que passi aquesta temporada, pugi o no el Girona; o passi el que passi avui a Burgos, la Penya Gironina té quelcom a celebrar. De fet, ja ho ha fet.

La primera penya d’aficionats, que es va crear per donar ànims al club blanc-i-vermell, va fer divendres passat un sopar de germanor per celebrar els quaranta anys d’ençà que es va fundar l’any 1982. «Va anar realment bé», destaca el president de la penya, Lluís Bosch. Per celebrar tal quantitat d’anys, l’agrupació va aplegar una setantena de persones on s’inclouen setze exjugadors del Girona FC -entre ells l’actual president de l’entitat de gironina, Delfí Geli- o algun expresident del club. A més, el sopar també va comptar amb els actuals socis de la Penya Gironina i, també, representants de les altres penyes que donen suport al club de Montilivi, de l’Ajuntament de la ciutat i algun periodista.

«Durant el sopar ens vam reunir per explicar algunes anècdotes. A més, vam rebre algun guardó amb motiu d’homenatge de les penyes que van estar presents», comenta Bosch que treu pit quan recorda la data de fundació de la penya que presideix. «Cal recordar que la Penya Gironina no només és la primera a fundar-se, sinó que va veure llum quan l’equip va baixar de Tercera Divisió a Regional Preferent la temporada 82-83». Un context molt diferent del que viuen avui dia els jugadors entrenats per Míchel Sánchez.

El motiu i objectiu que volien complir amb el naixement de l’agrupació va ser per «ajudar i donar ànims als futbolistes del primer equip», ja que la situació no era precisament bona perquè «molts no cobraven per jugar», exposa Bosch que clou dient que «quaranta anys més tard, encara hi som».