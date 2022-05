Amb una dosi estalviable de patiment, però el Girona disputarà el play-off d'ascens a Primera. Els de Míchel han esgarrapat un punt del camp del Burgos en un partit on ha passat ben poca cosa i i en què amb l'empat final n'ha fet prou per a garantir-se el bitllet per a una promoció on ja l'espera l'Eibar. Els bascos, que s'han quedat a les portes de Primera per culpa d'un gol de l'Alcorcón en l'afegit (1-0) seran el rival dels gironins dijous a Montilivi (19:00) en l'anada d'una primera eliminatòria que es resoldrà diumenge que ve (18:30). El Girona torna a somiar.

El Girona ha entrat bé al partit a Burgos i de seguida ha monopolitzat la possessió de la pilota. D'ocasions clares, els de Míchel no n'han tingut, però sí que han posat a prova, amb perill, el porter Herrero amb xuts de fora l'àrea de Borja García i Aleix Garcia. Per la seva banda, el Burgos ha tingut una aproximació per la banda esquerra que ha neutralitzat molt bé Juan Carlos. El partit ha arribat a la mitja part amb el Girona a dins del play-off gràcies al 0-0, però sapiguent que tant Las Palmas com Oviedo feien la feina i que, qualsevol error podia ser letal. La represa ha començat amb un parell d'accions inconscients de Jairo que ha perdut pilotes en llocs prohibits i a punt ha estat de costar un disguts. Juan Carlos ho ha evitat aturant la rematada de Claudio Medina. Al final, el marcador no s'ha mogut malgrat alguna pilota penjada a l'àrea de Juan Carlos. L'equip, això sí, ha mostrat neguit en uns compassos finals en què un gol del Burgos hauria estat letal perquè l'Oviedo finalment ha superat l'Eivissa (3-2) i el Las Palmas també ha guanyat a Gijón (0-1). FITXA TÈCNICA Burgos: Herrero, Raúl Navarro (m.80, Undabarrena), Matos (m.80, Alarcón), Zabaco, Miguel Rubio, Córdoba, Elgezabal, Andy (m.85, Miki Muñoz), Guillermo (m.67, Claudio Medina), Saúl Berjón (m.67, Álvaro Rodríguez) i Pablo Valcarce. Girona: Juan Carlos, Arnau, Jairo, Bernardo, Bueno, Pol Lozano, Aleix Garcia (m.82, Víctor Sánchez), Borja García (m.77, Juanpe), Stuani, Baena (m.93, Valery) i Samu Saiz (m.93, Bustos). Àrbitre: Trujillo Suárez (Comitè de Tenerife). VAR: Gorostegui Fernández (Comitè basc). Ha amonestat Aleix Garcia (Girona). Estadi: El Plantío. 11.152 espectadors. El Girona s'enfrontarà a l'Eibar al play-off