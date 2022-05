Un cop ceritificat l'accés al play-off d'ascens a Primera, el Girona ha anunciat aquesta nit que a partir de demà es podran comprar les entrades pel partit de dijous contra l'Eibar a Montilivi (19:00). Com que el play-of no entra a l'abonament de la temporada, hi haurà un procés de venda, que començarà demà a partir de les onze i on els socis tindran prioritat a l'hora de comprar-ne. Ho faran, a més a més, amb un descompte del 40% respecte al preu per al públic en general. Els socis podran comprar fins a un màxim de 4 entrades, però només una en la primera fase de compra d’entrades, per assegurar que tots els socis tinguin garantida l’assistència al partit. Aquesta primera fase va de dilluns a les 11 fins dimarts a les 9 del matí. La segona fase, serà (dimarts de 9:00 a 17:00) també és exclusiva per als socis, que podran comprar tres entrades més, amb preu reduït. La darrera fase començarà dimarts a les 5 i s'allargarà fins al dia del partit amb entrades obertes al públic en general.

Els preus de les entrades són els següents Socis: Gol: 15 Gol lateral 18 Preferent lateral/superior 21 Preferent central 24 Preferent coberta 27 Tribuna baixa 28 Tribuna alta 30 Públic general Gol: 25 Gol lateral 30 Preferent lateral/superior 35 Preferent central 40 Preferent coberta 45 Tribuna baixa 47 Tribuna alta 50