Samu Saiz torna a ser titular per jugar la final d'aquesta tarda al camp del Burgos, on el Girona pot aconseguir l'accés al play-off d'ascens. La baixa de darrera hora d'Iván Martín, que pateix "una lesió a la musculatura isquiosural esquerra" segons el comunicat del club, ha obert la porta al retorn del mitjapunta madrileny. Míchel manté la defensa de quatre al Plantío, tenint en compte que Juanpe és a la banqueta. Kébé no ha entrat a la llista i serà a la grada juntament amb els lesionats Juncà, Terrats i Sarmiento.